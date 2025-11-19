Entre posibles fichajes y renovaciones en U Católica van pensando en el armado del plantel para la próxima temporada, escenario que también contempla salidas de algunos elementos importantes del plantel como es el caso del defensor Tomás Asta-Buruaga.

Asta-Buruaga se ha adueñado este segundo semestre del puesto de lateral derecho en la UC, teniendo un rendimiento aceptable que lo empieza a poner en la órbita de algunos clubes del exterior, para ser más precisos desde el fútbol argentino.

⚽ El grande de Argentina que tienta a Asta-Buruaga para el 2026

Pese a pasar por este buen presente junto a U Católica nada garantiza que el defensor de 29 años siga en el club precordillerano para 2026, esto por los sondeos que hay desde el mismo fútbol chileno así como el más reciente desde fuera del país.

Así lo dio a conocer el periodista de TNT Sports Jorge Cubillos, quien en las últimas horas informó que: “Él (Asta-Buruaga) termina contrato ahora en diciembre en Católica, pero hace semanas que interesa en Huachipato y esa es una oferta que sigue vigente para jugar allá el próximo año“.

“Además, Huracán de Argentina se ha fijado en el defensa de la UC. Vamos a ver en qué deriva porque hoy el jugador tomó otra impronta por la lesión de Sebastián Arancibia”, añadió Cubillos, especificando también que el interés viene desde la propia gerencia deportiva del Globo, conocido como el “sexto grande” del fútbol argentino.

Asta-Buruaga puede pegar su primer salto al exterior en 2026/ © Photosport

📊 Los números de Tomás Asta-Buruaga con U Católica

En el presente 2025 Tomás Asta-Buruaga logró posicionarse como el lateral derecho titular de la UC ante la lesión de Sebastián Arancibia, ganándose el respaldo del técnico Daniel Garnero por sobre nombres como Dylan Escobar.