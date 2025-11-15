En U Católica tienen claro que deben reforzarse de buena manera para la temporada en 2026 sobre todo si es que logran conseguir el Chile 2 que los haría jugar la Copa Libertadores, por ello es que en el elenco de la precordillera ya van definiendo los puestos donde deben sumar caras nuevas e incluso con nombres en carpeta, siendo uno de ellos un jugador que este 2025 ha vestido la camiseta de Colo Colo.

Los cruzados van tanteando terreno a poco para que se abra esta nueva ventana de pases y en las últimas horas hubo novedades sobre un sorpresivo nombre que aparece como objetivo, un defensor que no ha tenido el rendimiento que esperaban en Colo Colo, por lo que lo más seguro es que tampoco continue en Pedrero para el próximo año.

⚽ La UC busca un central zurdo en el plantel de Colo Colo

Durante este último viernes el periodista Marco Escobar daba a conocer los puestos que pretende potenciar U Católica en el mercado de fichajes que se avecina; un central zurdo, laterales, un volante creativo y dos punteros para el ataque.

Pero el citado comunicador fue más allá y en la edición nocturna de Dsports Chile se la jugó con los nombres que sondea la escuadra estudiantil. “Sebastián Vegas de Colo Colo y Nicolás Díaz, que estuvo en Unión Española, son opciones de central para la UC. También está el tema de Matías Palavecino y un argentino que sonó últimamente, Justo Giani.

“Son varias las posiciones que está buscando la Católica. Hoy se supone que están ingresando a las arcas, no es habitual que traigan tantas contrataciones, pero hoy tienen los ingresos con el nuevo estadio”, detalló el comunicador al respecto, sorprendiendo al dar el nombre de Vegas como opción, esto considerando que no ha cumplido con su mejor rendimiento en el Cacique pese a ser titular la presente temporada.

Vegas podría cruzar la vereda desde Colo Colo a la UC/ © Photosport

📊 Los números de Sebastián Vegas en Colo Colo

Vegas, que termina su préstamo en Colo Colo desde Monterrey en diciembre próximo, ha dejado estos números con los albos en el 2025.