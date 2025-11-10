Una nueva ventaja de fichajes se avecina para el 2026 y varios son los clubes que empiezan a moverse en la búsqueda de posibles refuerzos para mejorar su plantel, siendo U Católica el equipo que ya tiene nombres en su radar y en las últimas horas se dio a conocer de una opción más que interesante que estaría en carpeta.

La UC marcha actualmente en el segundo lugar de la tabla con 51 puntos, dependiendo de sí mismos para asegurar el Chile 2 y clasificar a la próxima Copa Libertadores. En ese contexto, es que el conjunto estudiantil proyecta una próxima temporada más exigente y por la que deben ir potenciando el equipo con nombres que estén a la altura.

🫨 La UC volvería a intentar por crack del fútbol chileno

Recientemente, el periodista Bruno Sampieri comentó en su canal de Youtube que U Católica iría nuevamente a la carga por Leonardo Valencia, quien ya tuvo sondeos desde el cuadro de la precordillera a mitad de la presente temporada.

“Puedo confirmar, que Católica habló a mitad de año con Leo Valencia, y la U también. Que no les extrañe que en este mercado la Católica vuelva a intentar traerlo. La opción de Leo Valencia se podría llegar a dar, ya se habló con él”, detalló Sampieri al respecto.

Hay que recordar que Leo Valencia, actualmente en Audax Italiano, ya jugó a préstamo en la U entre 2015 y 2016, pero ahora podría sorprender poniéndose la camiseta cruzada pensando en la temporada 2026 debido a u gran año con los itálicos.

Valencia arrastra un tremendo 2025 en Audax e interesa a la UC/ © Photosport

📊 Los números de Leonardo Valencia en 2025 con Audax

Leo Valencia ha tenido un positivo año con Audax, en el que ha jugado una gran cantidad de minutos con goles y asistencias entre Campeonato Nacional y Copa Chile.