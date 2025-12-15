El PSG vs Flamengo se enfrentan en la gran final de la Copa Intercontinental 2025, un partido único que coronará al campeón del mundo y que se disputará en Qatar. Para el Flamengo, será el cierre de un año inolvidable; para Erick Pulgar, la posibilidad concreta de convertirse en el segundo chileno en levantar este trofeo histórico.

Tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao, el mediocampista nacional fue titular y figura en la semifinal ante Pyramids, donde el Mengão se impuso por 2-0 y selló su paso a la definición. Ante el PSG, campeón de la Champions League, Pulgar buscará cerrar el 2025 con una consagración mundial.

📺 ¿Quién transmite PSG vs Flamengo EN VIVO por la Copa Intercontinental?

La final de la Copa Intercontinental entre PSG vs Flamengo será transmitida EN VIVO en Chile a través de las siguientes señales oficiales:

DSports (DirecTV) Canal 610 (SD) Canal 1610 (HD)

(DirecTV)

Además, el partido contará con transmisión vía streaming en plataformas autorizadas.

💻 ¿Cómo ver PSG vs Flamengo online en streaming?

El encuentro podrá verse en vivo y online a través de:

DGO

Amazon Prime Video

FIFA+

Todas las plataformas ofrecen transmisión en HD y acceso desde múltiples dispositivos:

✔ Smartphone

✔ Smart TV

✔ Tablet

✔ PC

📡 ¿Cómo ver Flamengo vs PSG por DSports?

DSports será la señal exclusiva en TV para Chile. Para acceder:

Debes contar con suscripción activa a DirecTV

Disponible en los canales 610 (SD) y 1610 (HD)

y Compatible con decodificadores tradicionales y app DGO

Es la señal principal para seguir la final con relato y cobertura completa.

▶️ ¿Cómo ver PSG vs Flamengo vía YouTube?

El partido NO será transmitido en vivo por YouTube.

Sin embargo, podrás seguir:

Reacciones

Análisis

Resúmenes oficiales

a través de los canales oficiales de FIFA y Flamengo, además del minuto a minuto EN VIVO en AlAireLibre.cl.

🕒 ¿A qué hora juegan PSG vs Flamengo por la Copa Intercontinental?

📆 Miércoles 17 de diciembre de 2025

⏰ 14:00 horas de Chile

🏟 Estadio Ahmad bin Ali – Al Rayyan, Qatar

Partido único. No hay revancha.

🇨🇱 ¿Juega Erick Pulgar la final PSG vs Flamengo?

Sí. Erick Pulgar será titular en Flamengo.

El volante chileno viene de disputar los 90 minutos en la semifinal ante Pyramids y es una pieza clave en el esquema de Filipe Luís. A pesar de la fractura en el dedo pequeño del pie derecho que sufrió durante el Mundial de Clubes, el antofagastino ha sido protagonista en todas las conquistas del Mengão durante la temporada.

Pulgar suma más de 3.000 minutos en 2025, con presencia constante en finales y partidos decisivos, y ahora buscará convertirse en el segundo chileno en ganar la Copa Intercontinental, tras Ignacio Prieto en 1971.

🔥 La formación probable de Flamengo vs PSG en la final

PSG (DT: Luis Enrique):

Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Ilya Zabarnyi; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Zaire-Emery; Barcola, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia.

Flamengo (DT: Filipe Luís):

Agustín Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo, Guillermo Varela; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta, Jorge Carrascal; Bruno Henrique, Everton.

🚨 PSG vs Flamengo EN VIVO: minuto a minuto