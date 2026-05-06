Arsenal y PSG disputarán la gran final de la Champions League 2025-26, elencos que definirán al mejor equipo de Europa en esta temporada, en la que por segunda temporada consecutiva el torneo tuvo el formato de Liga en vez de grupos y después con su tradicional “mata-mata” en las fases finales.

Los Gunners llegan invictos a este duelo decisivo con 11 victorias y tres empates, un tremendo registro que increíblemente no los tiene como favoritos. El que sí lleva esa presión es el cuadro parisino, que es el vigente monarca de la competición y va por el bicampeonato, con una aceitada estrategia de su entrenador Luis Enrique, quien vive su mejor momento como estratega.

¿Cuándo se juega la final de la Champions League entre Arsenal y PSG?

La final de la Champions League 2025-26 entre Arsenal y PSG se llevará a cabo el sábado 30 de mayo a las 12:00 horas de Chile, programación adelantada a otras definiciones del torneo, las que regularmente eran a las 15.00 horas de nuestro territorio.

Será el último duelo oficial que se juegue en Europa antes de que los jugadores se incorporen a sus selecciones para disputar el Mundial 2026, el que comienza el 11 de junio.

¿Dónde se juega la final de la Champions League entre Arsenal y PSG?

La final de la Champions League de Arsenal vs PSG se disputará en el estadio Puskas Arena de Budapest, en Hungría.

Es la primera vez en la historia que este recinto recibirá la definición de la Liga de Campeones. Anteriormente albergó el duelo decisivo de la Europa League 2022-23.

Para la temporada 2026-27 el estadio que definirá al campeón de la Champions es el Metropolitano de Madrid, donde hace de local el Atlético.

¿Quién transmite Arsenal vs PSG por la final de la Champions League 2025-26?

La final de la Champions League entre Arsenal y PSG será transmitida por TV a través de ESPN, mientras que por streaming debes acceder a la plataforma de pago de Disney + Premium.

De todas formas, la cobertura completa estará en el Minuto a Minuto de Al Aire Libre.