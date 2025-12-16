El Círculo de Periodistas Deportivos dio a conocer a Los Mejores del 2025, reconocimiento que se entrega al final de cada año a los más destacados de cada disciplina deportiva de nuestro país.

El listado incluye a tres representantes del fútbol: el mejor jugador amateur, masculino y femenino, habiendo en esta última condecoración una sorpresa en relación a la elección de los últimos años.

⚽ Los mejores futbolistas elegidos por el Círculo Periodistas Deportivos

Erick Pulgar es el mejor futbolista masculino elegido por el Círculo de Periodistas Deportivos, lo que llega a refrendar su tremenda temporada 2025 con Flamengo, luego de conquistar la Copa Libertadores, el Brasileirao, jugar el Mundial de Clubes y estar ahora en la final de la Copa Intercontinental.

Llama la atención que Pulgar no haya sido considerado en todo este año en 2025 en La Roja, ni por Ricardo Gareca ni por el técnico interino Nicolás Córdova,

En damas está la gran sorpresa, dado que el CDP no eligió a Christiane Endler como en los años anteriores, sino que a Mary Valencia, delantera de Colo Colo que fue figura en el histórico rendimiento perfecto del club en la Liga Femenina y en el cuarto lugar conseguido en la Copa Libertadores 2025, torneo en el que anotó todos los goles del Cacique.

En el fútbol amateur fue elegido Julio Bórquez, en tanto que las disciplinas paralímpicas también tuvieron sus elegidos: Víctor Hugo Silva en fútbol adaptado y la Selección completa en el fútbol para ciegos.

📋 Todos los deportistas premiados por el Círculo de Periodistas Deportivos

Deporte paralímpico

Atletismo paralímpico: Amanda Cerna Bádminton: Jaime Aránguiz

Básquetbol en silla de ruedas: Ángel Hernández Boccia: Alfonsina Urrejola

Canotaje paralímpico: Katherinne Wollermann Ciclismo: Hernán Moya

Esquí: Nicolás Bisquertt

Fútbol adaptado: Víctor Hugo Silva

Fútbol PC: Selección Fútbol PC

Natación: Alberto Abarza

Para Judo: Dana Morales

Powerlifting: Juan Carlos Garrido

Surf: Nicolás Medina

Tenis paralímpico: Francisco Cayulef

Tenis de mesa: Ignacio Torres

Tiro con arco: Bastián Reyes

Tiro al vuelo: Rodrigo Encina

Deporte convencional