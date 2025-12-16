El Círculo de Periodistas Deportivos dio a conocer a Los Mejores del 2025, reconocimiento que se entrega al final de cada año a los más destacados de cada disciplina deportiva de nuestro país.
El listado incluye a tres representantes del fútbol: el mejor jugador amateur, masculino y femenino, habiendo en esta última condecoración una sorpresa en relación a la elección de los últimos años.
⚽ Los mejores futbolistas elegidos por el Círculo Periodistas Deportivos
Erick Pulgar es el mejor futbolista masculino elegido por el Círculo de Periodistas Deportivos, lo que llega a refrendar su tremenda temporada 2025 con Flamengo, luego de conquistar la Copa Libertadores, el Brasileirao, jugar el Mundial de Clubes y estar ahora en la final de la Copa Intercontinental.
Llama la atención que Pulgar no haya sido considerado en todo este año en 2025 en La Roja, ni por Ricardo Gareca ni por el técnico interino Nicolás Córdova,
En damas está la gran sorpresa, dado que el CDP no eligió a Christiane Endler como en los años anteriores, sino que a Mary Valencia, delantera de Colo Colo que fue figura en el histórico rendimiento perfecto del club en la Liga Femenina y en el cuarto lugar conseguido en la Copa Libertadores 2025, torneo en el que anotó todos los goles del Cacique.
En el fútbol amateur fue elegido Julio Bórquez, en tanto que las disciplinas paralímpicas también tuvieron sus elegidos: Víctor Hugo Silva en fútbol adaptado y la Selección completa en el fútbol para ciegos.
📋 Todos los deportistas premiados por el Círculo de Periodistas Deportivos
Deporte paralímpico
- Atletismo paralímpico: Amanda Cerna Bádminton: Jaime Aránguiz
- Básquetbol en silla de ruedas: Ángel Hernández Boccia: Alfonsina Urrejola
- Canotaje paralímpico: Katherinne Wollermann Ciclismo: Hernán Moya
- Esquí: Nicolás Bisquertt
- Fútbol adaptado: Víctor Hugo Silva
- Fútbol PC: Selección Fútbol PC
- Natación: Alberto Abarza
- Para Judo: Dana Morales
- Powerlifting: Juan Carlos Garrido
- Surf: Nicolás Medina
- Tenis paralímpico: Francisco Cayulef
- Tenis de mesa: Ignacio Torres
- Tiro con arco: Bastián Reyes
- Tiro al vuelo: Rodrigo Encina
Deporte convencional
- Ajedrez: Cristóbal Henríquez
- Atletismo femenino: Martina Weil
- Atletismo masculino: Claudio Romero
- Automovilismo: Nicolás Ambiado
- Balonmano: Erwin Feuchtmann
- Básquetbol: Sebastián Herrera
- Bochas: Franco Barbano y Sabrina Polito
- Boxeo amateur: Denisse Bravo
- Boxeo profesional femenino: Daniela Asenjo
- Boxeo profesional masculino: Joseph Cherkashyn
- Canotaje: María José Mailliard
- Ciclismo femenino: Catalina Soto
- Ciclismo masculino: Jacob Decar
- Ciclismo BMX femenino: Macarena Pérez
- Ciclismo BMX masculino: José Cedano
- Ciclismo MTB femenino: Catalina Vidaurre
- Ciclismo MTB masculino: Martín Vidaurre
- Esgrima: Vicente Otayza
- Ecuestre: Trinidad Soffia
- Esquí: Henrik Von Appen
- Esquí Náutico: Matías González
- Fútbol amateur: Julio Bórquez
- Fútbol femenino: Mary Valencia
- Fútbol masculino: Erick Pulgar
- Gimnasia: Luciano Letelier
- Golf: Joaquín Niemann
- Halterofilia: Arley Méndez
- Hípica: Héctor Berríos
- Hockey césped femenino: Manuela Urroz
- Hockey césped masculino: Juan Ignacio Amoroso
- Hockey patín: Joaquín Pinares
- Judo: Mary Dee Vargas
- Karate femenino: Valentina Toro
- Karate masculino: Tomás Freire
- Lucha: Virginia Jiménez
- Motociclismo: José Ignacio Cornejo
- Natación: Kristel Köbrich
- Navegación a vela: Felipe Robles, Andrés Guevara y Paula Herman
- Patín carrera: Raúl Pedraza
- Pelota vasca: Javier Villalón
- Pentatlón moderno: Vicente Valderrama
- Polo: Felipe Vercellino
- Remo: Antonia Abraham y Melita Abraham
- Rodeo: Gustavo Valdebenito y Felipe Garcés
- Rugby: Nicolás Saab
- Squash: Giselle Delgado y Anita Pinto
- Surf: Noel de la Torre
- Taekwondo: Joaquín Churchill
- Tenis femenino: Antonia Vergara
- Tenis masculino: Alejandro Tabilo
- Tenis de mesa: Nicolás Burgos
- Tiro al vuelo: Héctor Flores
- Tiro con arco: Andrés Gallardo
- Triatlón: Diego Moya
- Vóleibol: Vicente Parraguirre
- Vóleibol playa: Esteban Grimalt y Marco Grimalt