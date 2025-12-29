Colo Colo se mantiene expectante en el mercado de pases. Los albos dieron uno de los golpes al anunciar a Matías Fernández como su primer refuerzo hace algunos días, pero desde entonces no han sumado nuevos nombres.

Y si bien se esperaba que en el Estadio Monumental cerraran el 2025 con dos incorporaciones confirmadas, esta situación se ha ido diluyendo con el paso de las horas.

De acuerdo a las últimas informaciones, Blanco y Negro tiene todo acordado con Joaquín Sosa, defensor uruguayo perteneciente al Bologna, quien llegaría a préstamo por toda la temporada. Incluso, la idea era presentarlo antes de finalizar el año, algo que no ocurrirá.

La intención de la gerencia deportiva encabezada por Daniel Morón era que Fernando Ortiz pudiera contar con la mayoría de los jugadores para el inicio de la pretemporada. Sin embargo, esto finalmente no ocurrirá, puesto que Colo Colo no tendrá nuevos refuerzos este año.

Así al menos lo reveló el periodista Cristián Alvarado en el programa De Puntete, donde dio a conocer una insólita medida por parte de Blanco y Negro. “Habíamos señalado que habría un directorio el lunes o martes para cerrar algunas situaciones de preocupación. Casos como Salomón Rodríguez, Brayan Cortés y Cristián Zavala”, señaló el comunicador.

“Ahora me dicen que no hay directorio, no hay ni llamado ni uno programado para la semana que viene. Siendo las 22:15 (del domingo 28 de diciembre), Blanco y Negro no tiene llamado a directorio esta semana”, agregó.

Por último, el reportero precisó que “¿Qué quiere decir? Que no hay acuerdo por Salomón Rodríguez que se tiene que aprobar en directorio para ver si les conviene. La situación de Brayan Cortés también”.

De esta forma, Colo Colo deberá seguir esperando para sumar refuerzos. Se espera que el directorio de Blanco y Negro se reúna los primeros días de enero para tratar los temas de Salomón Rodríguez, Brayan Cortés y Cristián Zavala, además de la incorporación de nuevos jugadores.

Así las cosas, Fernando Ortiz arrancará la pretemporada solo con una cara nueva: Matías Fernández, mientras que Joaquín Sosa deberá esperar para arribar al Estadio Monumental y sumarse a los trabajos del ‘Tano’.

