Colo Colo sigue trabajando silenciosamente en el mercado de pases. Si bien ya confirmó a Matías Fernández como su primer refuerzo, los albos continúan buscando alternativas para su plantel 2026.

Sin competencias internacionales el próximo año y con una billetera acotada debido a los fracasos de la reciente temporada, la dirigencia de Blanco y Negro busca opciones para satisfacer los deseos de Fernando Ortiz.

En ese contexto, según se supo en las últimas horas, es muy probable que el Cacique cierre el 2025 con dos fichajes, puesto que hay un jugador que está “al caer”.

👀 El refuerzo que está “al caer” en Colo Colo

Fue el periodista de Radio Cooperativa, Rodrigo Gómez, quien dio la información. “Están ad portas de agendar una nueva reunión, por el protocolo de Blanco y Negro, para cerrar cuanto antes al zaguero central que está al caer, me dijeron en la mañana que estaba todo bien cerca”, dijo el comunicador.

El jugador en cuestión es Joaquín Sosa, defensor uruguayo de 23 años, el cual pertenece al Bologna de Italia, pero que en la última temporada defendió la camiseta de Independiente Santa Fe de Colombia.

El zaguero llegará a préstamo a Colo Colo, y seguín detalló DaleAlbo, estaba previsto anunciarlo el pasado 23 de diciembre en la reunión de directorio de la concesionaria, pero finalmente no se pudo hacer debido a que falta afinar algunos detalles con el equipo europeo.

⚽ Los números de Joaquín Sosa, inminente refuerzo de Colo Colo, en el 2025

Durante el 2025, Joaquín Sosa jugó un total de 813 minutos en 12 partidos con la camiseta de Independiente de Santa Fe. En dichos encuentros no marcó ni aportó con asistencias y recibió cinco cartulinas amarillas.

El inminente arribo de Sosa respondería, además de las salidas de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, a la posible partida de Alan Saldivia, quien volvió a interesar a Vasco da Gama y por quien la dirigencia de Blanco y Negro espera una oferta en las próximas horas.

