Colo Colo inicia el lunes 22 de diciembre con el mercado lejos de la calma y varios frentes abiertos al mismo tiempo. Cuando en Macul buscaban avanzar con mayor margen por los refuerzos defensivos, desde Argentina apareció un competidor inesperado que obliga a recalcular tiempos, prioridades y costos. La planificación 2026, que parecía empezar a ordenarse, vuelve a entrar en zona de tensión.

A eso se suma un arco que empieza a definirse fuera del Monumental, con Brayan Cortés cada vez más lejos y la opción de sumar experiencia extranjera sobre la mesa. Mientras el plantel se prepara para iniciar la pretemporada en enero y el calendario ya marca fechas ineludibles, en Blanco y Negro saben que esta semana puede ser determinante para evitar que el mercado se les escape de las manos.

