Colo Colo entró con todo en el mercado de pases. Tras un 2025 para el olvido, los albos ya proyectan la próxima temporada, y para ello no solo confirmaron a sus primeros cortados, sino que también ya tienen un refuerzo confirmado.

Se trata de Matías Fernández, lateral derecho que llega procedente de Independiente del Valle, el cual fue anunciado por el propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Sin embargo, al carrilero se irán sumando otros nombres con el correr de los días. Y si bien desde la concesionaria que rige los destinos del Cacique no quisieron dar más pistas sobre las nuevas incorporaciones, en las últimas horas se conoció que en el Estadio Monumental están tras los pasos de un importante jugador.

💣 Colo Colo quiere remecer el mercado de pases

Según reveló Radio ADN, el director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, pidió el fichaje de un jugador que actualmente milita en Europa. Se trata del portero argentino Esteban Andrada, quien defiendo la camiseta del Real Zaragoza de la Segunda División de España.

El citado medio detalló que la gerencia deportiva que encabeza Daniel Morón ya está al tanto de la solicitud del ‘Tano’, quien ve en el exguardameta de Boca Juniors al reemplazante de Brayan Cortés.

Sin embargo, la negociación no será sencilla, puesto que Andrada está a préstamo en el Zaragoza y su carta pertenece a Monterrey de México, club con el que tiene contrato hasta junio del 2027.

En la presente temporada, entre la Segunda División y la Copa del Rey, el golero ha disputado 9 partidos, en los cuales ha recibido 15 goles y ha mantenido su valla invicta en dos oportunidades.

🧤 Las alternativas que baraja Colo Colo en la portería

Este 2025 Colo Colo sufrió la inesperada baja de Brayan Cortés, quien partió a préstamo a Peñarol para vivir su primera experiencia en el extranjero. Y si bien el elenco uruguayo tenía una opción de compra, no hará uso de ella, por lo que el ‘Indio’ deberá volver a Chile.

Sin embargo, el iquiqueño no tiene planeado regresar, por lo que busca club para seguir en el exterior. Uno de los interesados es Puebla de México, quien ve en el guardameta una buena alternativa y ya tendría negociaciones con el Cacique.

Por ello, Fernando De Paul y Eduardo Villanueva fueron los arqueros que se quedaron en el Estadio Monumental hasta el término del año. Sin embargo, Ortiz espera reforzar aquella zona y allí aparece la figura de Esteban Andrada.

Aunque el trasandino no es el único candidato al puesto, ya que Jaime Vargas, portero de 21 años que juega en Deportes Recoleta es otra de las opciones que baraja Blanco y Negro.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para no perderte ningún detalle del mercado de pases de Colo Colo.