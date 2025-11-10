Esta semana hay fecha FIFA y la Selección Chilena tiene dos duelos amistosos pactados, frente a Rusia y Perú.

Nicolás Córdova armó una nómina pensando en el futuro y dejó fuera de este partido a muchos jugadores que han estado en los últimos procesos mundialistas fallidos.

Uno de los excluidos es Erick Pulgar, volante del Flamengo que está peleando por ser campeón del Brasileirão y es finalista de Copa Libertadores.

Con un gran presente en la Serie brasileña y dejando en el olvido la lesión que sufrió en el Mundial de Clubes, a Pulgar lo blindan desde el Fla y le mandan un recado a Córdova.

🦩DT del Flamengo no se explica la marginación de Pulgar

El que sacó la voz por Pulgar fue Filipe Luis, entrenador del Flamengo, quien no da crédito a la marginación de la Selección Chilena de su pieza clave.

“Para mí, ya lo dije muchas veces, es de selección en cualquier país del mundo“, expresó el ex Atlético de Madrid, dejando clara su sorpresa por la determinación de Nicolás Córdova.

El técnico brasileño intentó ser comprensivo con Córdova, pero sin abandonar su postura crítica. “No sé qué habrá pasado, pero no tengo ninguna duda de que es un jugador importante para Chile“, señaló Filipe Luis, reconociendo que podría haber factores que desconoce sobre la decisión del DT chileno.

Luego agregó un análisis contextual: “Y supongo también que han tenido en cuenta el momento de la temporada de Flamengo y que Chile no se juega nada“.

🏆 Flamengo y Pulgar buscar ganar el Brasilerão

Actualmente, el Flamengo de Erick Pulgar es líder del Brasileirão 2025 junto a Palmeiras, ambos equipos tienen 68 puntos.

El Flamengo viene de una importante victoria sobre el Santos de Neymar, partido donde Pulgar fue pieza clave en mitad de terreno anulando a astro brasileño.

El desempeño de Pulgar fue tan bueno que la cuenta oficial del Flamengo en X dejó un post burlándose de Neymar y dejando al chileno como protagonista.

📊Los números de Erick Pulgar en Flamengo

Erick Pulgar tiene 31 partidos jugados en esta temporada con la camiseta del Flamengo, tiene un gol en la temporada y no registra asistencias.

Pulgar es el hombre clave para Filipe Luis, quien lo tiene considerado como un titular permanente.

El chileno solo perdió el puesto cuando se lesionó en el Mundial de Clubes y estuvo 100 días sin poder jugar.

Defendiendo al Flamengo, Erick Pulgar ha ganado dos torneos estaduales, una Supercopa de Brasil, una Copa de Brasil y una Copa Libertadores.

Pulgar buscará, al término de la presente temporada, su primer Brasilerão y su segunda Copa Libertadores.