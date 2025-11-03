Tras el fracaso en las Clasificatorias, la selección chilena se prepara para cerrar el año. Para ello, Chile se medirá a Rusia y a Perú en dos partidos amistosos que se jugarán el próximo mes de noviembre.

Para estos compromisos, el encargado de dirigir técnicamente al equipo será Nicolás Córdova, quien este lunes entregó la nómina que dirá presente en territorio ruso.

Con solo un jugador del flamante campeón del fútbol chileno, Coquimbo unido, las principales novedades de La Roja son la inclusión de cuatro futbolistas que estuvieron en el reciente Mundial Sub 20.

🇨🇱 Las principales novedades en la nómina de Chile

El único nominado del monarca del fútbol chileno es Francisco Salinas, una de las principales figuras de los piratas, quienes conquistaron el título el reciente fin de semana en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La gran sorpresa del listado de 26 futbolistas fue la convocatoria de cuatro jugadores que vienen de jugar el Mundial Sub 20. Se trata del portero de Huachipato, Sebastián Mella; el defensa Ian Garquez de Palestino; y los volantes de Independiente y Deportes Limache, Lautaro Millán y Agustín Arce.

👀 La nómina de La Roja para los amistosos ante Rusia y Perú

Estos son los 26 jugadores nominados por Nicolás Córdova para medirse a Perú y Rusia en la próxima fecha FIFA:

Lawrence Vigoroux (Swansea City / ING)

Thomas Gillier (Montreal / CAN)

Sebastián Mella (Huachipato)

Fabián Hormazábal (U. de Chile)

Francisco Salinas (Coquimbo Unido)

Francisco Sierralta (Auxerre / FRA)

Iván Román (Atlético Mineiro / BRA)

Ian Gárquez (Palestino)

Guillermo Maripán (Torino / ITA)

Benjamín Kuscevic (Fortaleza / BRA )

Gabriel Suazo (Sevilla / ESP)

Matías Sepúlveda (U. de Chile)

Felipe Loyola (Independiente / ARG)

Marcelino Núñez (Ipswich Town / ING)

Vicente Pizarro (Colo Colo)

Rodrigo Echeverría (Club León / MEX)

Ignacio Saavedra (Soshi / RUS)

Javier Altamirano (U. de Chile)

Lautaro Millán (Independiente / ARG)

Agustín Arce (Deportes Limache)

Darío Osorio (Midjylland / DIN)

Maximiliano Gutiérrez (Huachipato)

Gonzalo Tapia (Sao Paulo / BRA)

Ben Brereton (Derby Country / ING)

Lucas Cepeda (Colo Colo)

Alexander Aravena (Gremio / BRA)

📋✍️ Los convocados para la Fecha FIFA de noviembre ante Rusia 🇷🇺 y Perú 🇵🇪. #SiempreConLaRoja pic.twitter.com/AbrNVnuar1 — Selección Chilena (@LaRoja) November 3, 2025

📅 ¿Cuándo juega Chile?

Chile se medirá a Rusia el próximo 15 de noviembre, mientras que tres días más tarde (18 de noviembre) se verá las caras nuevamente ante Perú en lo que serán sus últimos partidos del 2025.

