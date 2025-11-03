Todavía no empieza el Mundial de Qatar Sub 17 y la Selección Chilena ya tiene una polémica. Ariel Leporati, ayudante técnico clave de Sebastián Miranda, fue marginado de la delegación hace una semana y media sin explicaciones públicas.

La ausencia de Leporati en Qatar no es casual ni administrativa, sino el resultado de una ruptura con Nicolás Córdova que se gestó durante el Mundial Sub 20 jugado en Chile hace semanas.

💣 La razón de la salida de Leporati de La Roja Sub 17

Ariel Leporati, asistente técnico fundamental en el proceso de la Selección Sub 17, fue bajado de la delegación que viajó a Qatar, quedando fuera de lo que representaba el punto más alto de su trabajo con esta categoría. La ANFP ha mantenido hermetismo total sobre los motivos de su ausencia, generando especulaciones y ruido interno en el entorno de las selecciones chilenas.

Según reveló el periodista Juan Cristóbal Guarello, en su programa “La Hora de King Kong”, fuentes cercanas al entorno de Leporati indican que la verdadera razón fue una ruptura profunda ocurrida durante el Mundial Sub 20 jugado en territorio chileno.

“Las sospechas se confirmaron cuando la delegación viajó hace una semana y media para jugar el Mundial y Ariel Leporati no figuraba. Lo habían bajado”, confirmó Guarello programa.

La raíz del conflicto son diferencias en las propuestas técnicas de Leporati y Córdova durante el Mundial Sub 20 que se disputó en Chile.

Leporati ha sido un gran colaborador de Córdova y Miranda / IG ariel_leporati

“Todos los apuntes técnicos, entre ellos algunos cambios en el equipo, tan bien recibidos por Córdova en el Sudamericano, fueron rechazados en el Mundial. Hubo un cortocircuito total y la relación se rompió“, reveló Juan Cristóbal Guarello, detallando que Córdova simplemente desestimó las recomendaciones de Leporati en el torneo más importante de la temporada para la Sub 20.

La frustración de Leporati por ver sus análisis ignorados en la instancia más crítica de la temporada combinada con lo que aparentemente fue una decisión unilateral de Córdova, desencadenó el cortocircuito definitivo.

🌍 La ausencia de Leporati puede afectar a la Sub 17

La marginalización de Leporati días antes del viaje a Qatar genera un impacto sobre la delegación chilena.

El ex ayudante de Córdova es quien ha llevado gran parte del proceso de esta selección, conoce a los jugadores desde que son sub 15 y les dio una dinámica de juego que después continuó con Sebastián Miranda.

La salida de Leporati es una pérdida grande para los jugadores, porque no tendrán a uno de los hombres que les genera más confianza.

📺 ¿Dónde ver los partidos de Chile Sub 17 en el Mundial?

Los partidos de la Selección Chilena Sub 17 serán transmitidos por televisión abierta en la señal de Chilevisión. El Mundial Sub 17 de Qatar se podrá ver integramente en Directv y DGO.