Deportes Concepción alista su retorno a la Primera División. El León de Collao volverá a la máxima categoría el próximo 1 de febrero cuando se enfrente a O’Higgins de Rancagua en un partido que está programado en el Ester Roa Rebolledo.

Sin embargo, producto de los incendios forestales que afectan a la región del Biobío, los Lilas elevaron una solicitud a la ANFP, la cual esperan que sea aceptada por el ente rector del fútbol chileno.

🦁 La petición de Concepción a la ANFP

Diego Livingstone, presidente de Deportes Concepción, reveló que solicitaron a la ANFP invertir la localía con O’Higgins en su debut en el torneo debido a las dificultades logísticas para organizar el compromiso.

“Dada la contingencia que existe hoy día en la región del Biobio y todos los incendios que están afectando a la gente y a toda nuestra hinchada, se está solicitando invertir la localía con O’Higgins. La gente O’Higgins ya aceptó y estamos esperando que la ANFP pueda coordinar bien todo este cambio”, dijo el mandamás de los Lilas en diálogo con Radio ADN.

En ese sentido, Livingstone lamentó no poder reestrenarse en la Primera División en condición de local. “No se va a poder dar el primer partido como local, pero estamos en Primera División. Van a haber más partidos y vamos a llevar muchos espectáculos a la región”, señaló.

🙏 Concepción en ayuda de los damnificados por los incendios

Por otro lado, el presidente de Concepción contó que desde el club están gestionando ir en ayuda de los damnificados de los incendios forestales que afectan a la región.

“Ha bajado un poquito, pero sigue complicado. Estamos monitoreando a toda nuestra gente, todo lo que está pasando con los familiares, con la hinchada, con toda la gente del Conce”, señaló Livingstone.

“Estamos tratando de ayudar también. Muchas familias de los jugadores están ayudando y llevando comida a la gente afectada. Hemos tenido un par de jugadores que han estado afectados con sus viviendas, entonces ahí estamos ayudando a toda la gente que se pueda”, sentenció.

