Las regiones del Biobío y Ñuble atraviesan una grave situación a raíz de los incendios forestales que alcanzaron algunas zonas habitadas. Producto de esto, se suspendió el partido amistoso entre la U de Chile y Racing de Avellaneda luego que el Gobierno decretara Estado de Emergencia.

El primer balance entregado por las autoridades establece 16 muertos. El panorama es sumamente complejo y son miles las hectáreas que han sido consumidas por el fuego, llevándose todo a su paso.

En medio de esta catástrofe se conoció que dos jóvenes futbolistas que pertenecen a la U resultaron damnificado, por lo que sus compañeros y amigos se encuentran pidiendo colaboración para ir en su ayuda.

🚨 Jugador de la U de Chile perdió su casa en los incendios

Se trata Franco Cáceres, mediocampista de 18 años que recientemente fue enviado a préstamo a Deportes Concepción para que tenga rodaje y pueda sumar minutos en Primera División.

De acuerdo a lo informado por La Magia Azul el canterano azul perdió su hogar en los incendios. El citado medio detalló que el jugador se había ido a vivir a Penco hace solo algunos días para sumarse al ‘León de Collao’.

Tras conocerse lo ocurrido, Salvador Negrete, excompañero de Cáceres y actual futbolista de Deportes Puerto Montt, solicitó ayuda para la familia en sus redes sociales. “Franco Cáceres, juvenil de Universidad de Chile recién traspasado a Deportes Concepción, sufrió la pérdida de su domicilio debido al incendio en Penco. Cualquier ayuda sirve. Por favor difundir”, compartió en su cuenta de Instagram.

😓 Familia de portero de la U de Chile también resultó damnificada

Lamentablemente el caso de Franco Cáceres no es el único que conmovió a la U de Chile. Esto porque según reveló el medio partidario La Voz Azul, la familia del portero de la categoría Sub 16 de los universitarios, Óscar Belmar, también resultó damnificada.

El citado medio detalló que el joven guardameta se encuentra en Santiago, pero que producto de los incendios en Penco y Lirquén, sus familiares directos fueron evacuados en la provincia de Concepción.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al tanto de la actualidad y las novedades de la U de Chile.