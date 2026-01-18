Esta tarde estaba previsto el debut de la U de Chile en la temporada 2026. Los azules esperaban medirse a Racing de Avellaneda en un partido amistoso, pero la grave situación que se vive en el sur de nuestro país obligó a modificar la programación.

El avance de los incendios forestales que ha afectado a las regiones del Biobío y Ñuble provocaron que el Presidente de la República, Gabriel Boric, declarara estado de catástrofe en ambas regiones.

“Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, señaló el Mandatario durante la madrugada a través de su cuenta de X.

Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Bio Bio. Todos los recursos están disponibles. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 18, 2026

🚨 Partido entre la U de Chile y Racing es suspendido

A raíz de la grave situación que se vive en la Región del Biobío, las autoridades decidieron suspender el amistoso entre la U de Chile y Racing de Avellaneda.

Según pudo averiguar Al Aire Libre, tanto los azules como el elenco argentino fueron notificados de esta determinación en la mañana de este domingo 18 de enero.

La principal razón de la suspensión es la cercanía de uno de los focos del incendio con el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Además, las fuerzas de seguridad estarán enfocadas en la emergencia, lo que hace imposible autorizar un evento de esta magnitud.

“La determinación fue adoptada luego de que las autoridades regionales informaran durante la mañana la magnitud de la catástrofe que afecta a la zona centro sur del país, así como también por la necesidad de priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población frente a la contingencia por la que atraviesa la zona”, detalló la organización del evento, que además informó que se realizará la devolución del valor de las entradas a través del sitio de Passline.

⚽ La U de Chile permanecerá en Concepción

Tras conocer la decisión de las autoridades, Racing de Avellaneda decidió regresar a Argentina a la brevedad, por lo que se espera que aborden un vuelo de retorno al país en las próximas horas.

Por su parte, la U de Chile se quedará en Concepción, donde entrenará por la mañana y luego evaluarán si volverán a Santiago este domingo por la noche o esperarán hasta el lunes.

