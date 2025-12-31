La prensa especializada del continente volvió a poner los ojos en Erick Pulgar. La tradicional encuesta del diario uruguayo El País ubicó al mediocampista chileno en el equipo ideal de América, confirmando su lugar entre los jugadores más influyentes de la temporada sudamericana.

La votación, realizada por 264 periodistas de 16 países, marcó un récord de participación y reforzó el peso del reconocimiento. En ese escenario, Pulgar fue elegido como el mejor volante central del continente, consolidando un año donde su rendimiento sostuvo a Flamengo en los momentos decisivos.

El mediocampo del equipo brasileño tuvo en el antofagastino a uno de sus pilares. Orden táctico y lectura defensiva fueron constantes en una temporada que terminó con dos títulos mayores: la Copa Libertadores y el Brasileirao. Para Pulgar, el premio llega como consecuencia directa de esa regularidad.

🏆 Pulgar se instala entre los mejores de América

El reconocimiento no responde a una actuación puntual. La elección valora el rendimiento sostenido durante toda la temporada, especialmente en competencias de alta exigencia. En ese contexto, Pulgar se impuso en una posición históricamente dominada por figuras brasileñas y argentinas.

Su rol fue clave en un Flamengo que controló partidos desde el mediocampo y encontró equilibrio en escenarios adversos. La votación de El País lo posiciona, además, como uno de los pocos chilenos activos que hoy compiten de igual a igual en la élite sudamericana.

🌎 El once ideal de América según El País

Agustín Rossi (Flamengo); Danilo (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Leo Pereira (Flamengo); Guillermo Varela (Flamengo), Santiago Sosa (Racing), Erick Pulgar (Flamengo), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo); Juan Manuel López (Palmeiras), Adrián Martínez (Racing) y Lionel Messi (Inter Miami).

El premio al Mejor de América quedó en manos de Giorgian de Arrascaeta, completando un dominio notorio de Flamengo en la formación ideal.