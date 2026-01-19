La catástrofe de los incendios forestales en la zona sur golpeó fuerte a uno de los proyectos formados en la Universidad de Chile. Un joven volante, que partió al sur hace poco en busca de sumar experiencia, vio cómo el fuego consumió en instantes el fruto de años de esfuerzo familiar.

El jugador entregó un crudo testimonio sobre la pérdida total del inmueble que habitaban hace muy poco tiempo. “No quedó ni un palo parado”, relató con pesar, describiendo la angustia de ver destruido un sueño que apenas comenzaban a disfrutar y por el cual hoy claman ayuda.

🙏 ¿Quién es el futbolista afectado y dónde ocurrió la tragedia?

El protagonista de esta lamentable historia es Franco Cáceres, mediocampista de 18 años formado en la U y que recientemente fue enviado a préstamo a Deportes Concepción. Su estadía en el sur, que buscaba ser un salto deportivo, se vio empañada por la catástrofe en la zona.

El siniestro arrasó con su hogar ubicado en el sector Cerro Verde, en la comuna de Penco. Según detalló el propio jugador a ADN Deportes, la destrucción fue absoluta debido al material de la vivienda: “Mi casa era de dos pisos; la parte de abajo era de cemento y la de arriba de madera… No quedó nada, todo fue consumido por el fuego”.

Lo más doloroso para la familia Cáceres es lo reciente que era su logro habitacional. El joven talento explicó que la vivienda había sido terminada hace muy poco, lo que aumentó la sensación de injusticia tras ver su casa en el suelo.

“Nuestra casa terminó de ser construida hace 9 meses… En abril del año pasado empezamos a vivir ahí y nos duró menos de un año. Recordamos todo el sacrificio que hemos hecho, mis papás principalmente, y nos da pena”, confesó el futbolista, evidenciando el golpe emocional que significa sufrir una tragedia de esta envergadura.

Hisstorias de Franco vía Instagram / @f.caceress07

🤝 ¿Cómo ayudar a Franco Cáceres?

A pesar de la adversidad, el jugador destacó que tanto Universidad de Chile como Deportes Concepción se han portado “súper bien” con él. Sin embargo, la necesidad es grande y cualquier aporte es vital para la reconstrucción.

Se han habilitado las siguientes cuentas para colaborar directamente con la familia: