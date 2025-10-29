Colo Colo no lo pasa bien: desde que llegó Fernando Ortiz ha ganado un duelo de cuatro posibles y la posibilidades de ir a una copa internacional son cada vez más difíciles de concretar.

Los Albos están a 6 puntos de conseguir un puesto en Copa Sudamericana y a 9 de la Libertadores, situación que si se sostiene hasta final de temporada, acabará prematuramente con el ciclo de Ortiz en el club.

😱 El ultimátum de Colo Colo a Fernando Ortiz

De hecho, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, refrendó esto y le puso un ultimatum, luego de una reunión de directorio de la concesionaria: “Cuando llegó (Fernando Ortiz), tuvimos una conversación franca con él y pusimos las cláusulas en la mesa… Efectivamente hay unas (cláusulas) por clasificar para continuar, es un requisito”.

Es decir, si Ortiz no lleva a Colo Colo, al menos, a la Copa Sudamericana 2026, deberá irse de la institución, luego de apenas 9 partidos (8 del Campeonato Nacional y 1 de Supercopa).

De todas maneras, Mosa elogió el trabajo del entrenador argentino: “Estamos conformes, lo vemos trabajar bien. El otro día fue un partido accidentado con Limache, lo teníamos en el bolsillo y desconcentraciones nos costaron dos puntos (empate 2-2 que sufrieron al final)”.

“Estamos conformes con él, con el plantel. Tenemos confianza para remontar”, sentenció Aníbal Mosa.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la cancha este sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas ante Ñublense, de visita en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán por la Fecha 26 del Campeonato Nacional 2025.

Para ver este compromiso debes acceder a TNT Sports Premium en TV Cable y TNT Sports en HBO Max en streaming.

📅 Fecha: Sábado 1 de noviembre

Sábado 1 de noviembre ⏱️ Hora: 18:00 horas

18:00 horas 🏟️ Estadio: Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas (Chillán)

Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas (Chillán) 📺 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max

