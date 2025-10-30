Tras la igualdad frente a Deportes Limache, Colo Colo volverá a saltar a la cancha este sábado, cuando visite a Ñublense en un partido en el que está obligado a ganar para seguir con vida en sus aspiraciones de conseguir un cupo a la próxima Copa Sudamericana.

Para ello, los dirigidos por Fernando Ortiz deberán dirigirse hasta Chillán, donde existe preocupación por la llegada de hinchas albos, quienes serán bienvenidos en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Esta inquietud la manifestó el alcalde de Chillán, Camilo Benavente, quien manifestó su malestar con la decisión de recibir a fanáticos del Cacique en el trascendental duelo por el Campeonato Nacional.

😮 Molestia en Chillán por la visita de Colo Colo

En la antesala del partido entre Ñublense y Colo Colo, el jefe comunal manifestó que “este fin de semana tenemos un partido de alta convocatoria en la ciudad y nos preocupa que nuestra mesa de seguridad no haya sido consultada. Nuestra apreciación técnica, en donde está la Policía de Investigaciones, Carabineros y la Municipalidad, es sumamente importante a la hora de autorizar un partido de ese nivel de convocatoria”.

“Vamos a recibir la visita de muchas personas, por lo menos 2 mil personas, que tienen antecedentes y hay evidencia de que tienen un comportamiento general que no es el adecuado. Esa es la preocupación”, agregó.

👮‍♂️ Falta de contingente policial alerta al alcalde de Chillán

El edil de Chillán, además, señaló que este fin de semana Carabineros realizará un despliegue en el cementerio municipal, lo que lo mantiene en alerta para recibir la visita de Colo Colo.

“Vamos a recibir más de 100 mil visitas, por lo tanto, creo que tendremos algunas dificultades en la fuerza para poder contener al público que irá a ver el partido”, sentenció.

📅 ¿Cuándo juega Ñublense vs Colo Colo?

El partido entre Ñublense y Colo Colo está programado para este sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

