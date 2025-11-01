Colo Colo viaja a Chillán con una mochila a cuestas cargada de presión. Desde las 18:00 horas, el equipo de Fernando Ortiz enfrenta a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún, un escenario donde los albos no saben de triunfos desde hace 10 largos años. La urgencia no solo es sumar para pelear por un cupo internacional; también está el desafío simbólico de romper con una racha que ya parece una maldición.

Con apenas 35 puntos en la tabla, lejos de los puestos que entregan boletos para la Copa Sudamericana 2026, el Cacique está obligado a reaccionar. El empate ante Limache dejó el panorama aún más oscuro para los albos, que necesitan reencontrarse con su mejor versión justo en un reducto que históricamente les ha sido esquivo.

⚽ La mala racha de Colo Colo en Chillán ante Ñublense

La última vez que Colo Colo celebró en Chillán fue el 2 de agosto de 2015, en un recordado 5-0 por Copa Chile con dos goles de Juan Delgado, y uno para Andrés Vilches y Bryan Carvallo.

Desde entonces, entre duelos de Copa y el Campeonato Nacional, los albos suman cuatro derrotas y tres empates en siete visitas.

🔥 Probable formación de Colo Colo ante Ñublense

De cara al duelo de esta tarde, el Cacique formaría con Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa.

Un equipo cargado de variantes ofensivas para hacerle daño a los Diablos Rojos y romper con una racha que ya basta de arrastrar.