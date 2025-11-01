Después de 10 años, Colo Colo consiguió una victoria importante en su objetivo por alcanzar la clasificación a torneos internacionales. Con un triunfo por 0-1 con Ñublense, los de Ortiz pudieron celebrar y se hicieron fuertes sobre todo en el segundo tiempo.

En un partido siempre difícil para el Cacique, el equipo albo logró imponerse ante los Diablos Rojos, que incluso terminaron con un hombre menos. A los 63′ el juez del partido fue llamado por el VAR por una fuerte infracción de Labrín sobre Cepeda, y terminó recibiendo tarjeta roja.

Por otro lado, Víctor Felipe Méndez recibió su quinta tarjeta amarilla, por lo que quedó suspendido para el próximo duelo de Colo Colo que será ante Unión Española.

⚽ Los goles de Ñublense vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

El encargado de abrir la cuenta en el Nelson Oyarzún Arenas, fue Vicente Pizarro con un golazo. La jugada la inició Lucas Cepeda y combinó con Pizarro para que el 34 hiciera un autopase y disparar al arco con pierna zurda.

🔥⚽🏁 ¡Definición perfecta!



Vicente Pizarro encontró un espacio y colocó un increíble remate para adelantar a #ColoColo, en este #MatchdaySábado ante Ñublense.



📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Ñublense y Colo Colo en el Campeonato?

Ñublense visitará a O´Higgins la próxima fecha, específicamente el sábado 8 de noviembre a las 20:30 horas. Colo Colo, en tanto, visitará a Unión Española el mismo sábado, pero a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.



