El Sevilla volvió a tropezar en La Liga y Gabriel Suazo no escondió el momento delicado que atraviesa el equipo. En la derrota por 2-1 frente a Real Sociedad como visitante, el defensor nacional fue titular, aunque esta vez no protagonizó errores directos. De hecho, valoró haber corregido su rendimiento tras la falla que cometió en el partido anterior.

El lateral formado en Colo Colo apeló a la autocrítica colectiva, apuntando a que los detalles están costando puntos clave y que el equipo debe aprender de sus propios errores para no repetirlos.

🚨 Final del partido ⏹️ pic.twitter.com/QaE8WQdugf — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 24, 2025

🧠 Gabriel Suazo y la autocrítica tras la caída ante Real Sociedad

Gabriel Suazo no escondió su malestar por la derrota: “Es una derrota muy dura. Nos vuelve a ocurrir lo del partido anterior. Creo que por equivocaciones completamente nuestras, pero los dos goles fueron errores nuestros”, señaló al término del partido.

Sin culpar a nadie, Suazo valoró que esta vez no fue él quien se equivocó, y explicó cómo trabajó para evitar que se repitiera su fallo de la fecha pasada: “En el partido anterior fui yo y ahora le tocó a un compañero. Eso debemos mejorar, crecer y que no vuelva a pasar”.

⚽ “Traté de mejorar”: la reflexión de Gabriel Suazo tras corregir su rendimiento

El ex Colo Colo fue directo: “Traté de mejorar para que no me ocurriera hoy, esos detalles nos cuestan los partidos”, dijo con honestidad. La frase no sólo revela su enfoque profesional, sino también su disposición a asumir responsabilidades pasadas y trabajar en superarse.

El equipo andaluz, que no logra salir de la parte baja de la tabla, se muestra frágil defensivamente y sin capacidad de reacción. Suazo remarcó que lo ocurrido debe servir para levantarse: “Es una caída, pero nos vamos a levantar más fuerte”.

🔁 Sevilla sigue sin rumbo y Gabriel Suazo busca consolidarse

El chileno ha alternado buenas actuaciones con otras más irregulares desde su llegada al fútbol español. Pero su compromiso y capacidad de autocrítica lo mantienen como un nombre importante en la defensa sevillana. El club necesita levantar cabeza pronto si no quiere complicarse con el descenso.

Suazo, mientras tanto, suma minutos y liderazgo, perfilándose como uno de los futbolistas chilenos más constantes en Europa.