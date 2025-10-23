La U de Chile enfrenta una crisis fuera de la cancha. Audax Italiano presentó una denuncia formal ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP por un traspaso fallido de Esteban Matus, por el que reclama US$ 800 mil por incumplimiento contractual. El agente Fernando Felicevich figura como testigo y la institución azul se prepara para una batalla legal que puede afectar sus finanzas.

El asunto se remonta al mercado de invierno, cuando la dirigencia universitaria habría pactado el 70 % de la carta de Matus con el cuadro itálico y se le prohibió jugar para facilitar su inscripción. Pero la operación colapsó por la caída de otro traspaso vinculado y ahora la escuadra que dirige Gustavo Álvarez debe dar explicaciones. El primer capítulo judicial está programado para el 30 de octubre.

⚠️ ¿Por qué Audax Italiano demanda a la U de Chile por el fichaje de Esteban Matus?

Audax, según un reporte de La Tercera, acusa que existió un acuerdo formalizado con la U de Chile para adquirir el 70 % del pase de Esteban Matus a cambio de US$ 800 mil. Según su versión, la U cumplió con pasos como chequeos médicos y acomodar al jugador para su inscripción, pero incumplió el pago tras la caída del traspaso paralelo de otro futbolista.

💰 ¿Cuál era el pacto económico entre la U de Chile y Audax Italiano?

El contrato planteaba US$ 800 mil por el 70 % de Matus, dejando el 30 % restante en Audax. No obstante, la transacción dependía de otra venta cuyo cierre fracasó: la cláusula de salida de ese jugador era de US$ 500 mil en cuotas, lo que bloqueó la operación.

👤 ¿Qué rol desempeña Fernando Felicevich en esta disputa legal?

Felicevich, agente del jugador en cuestión, será citado como testigo clave según el expediente de Audax. Su papel en el proceso puede aportar detalles sobre los compromisos pactados, la comunicación entre clubes y los pasos previos al fichaje que se frustró.

📅 ¿Qué consecuencias puede enfrentar la U de Chile si pierde el litigio ante la ANFP?

Si el tribunal falla en contra, la U de Chile podría quedar obligada a pagar los US$ 800 mil reclamados, lo que afectaría su presupuesto y capacidad de fichajes futuros. También existe riesgo de sanciones administrativas o bloqueos en registro de jugadores.

📺 ¿Cuándo arranca el juicio entre Audax Italiano y la U de Chile?

La audiencia inaugural ante la Jueza Camila Albornoz está fijada para el 30 de octubre de 2025. En ella declararán Matus, Felicevich y el gerente deportivo de la U, Manuel Mayo.