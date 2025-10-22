En U de Chile han evitado a toda costa las distracciones que puedan haber en medio de la exigente semana que tendrán desde este jueves con las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 y el clásico ante la UC, sin embargo, esa concentración de los azules se ve alterada frente a un problemón que asoma en su horizonte y enciende la alerta en el club.

Hay que remontarse unos meses atrás para hablar de este nuevo inconveniente que azota a la U ya que tiene que ver con una situación ocurrida en el pasado mercado de pases de invierno. En dicha ventana se habló que el cuadro estudiantil tenía todo acordado con Audax Italiano para fichar a Esteban Matus, pero la operación finalmente se derrumbó y aquello tiene consecuencias que vuelven a estar sobre la mesa al día de hoy.

🙄 Audax cumple su palabra con una millonaria demanda a la U por Esteban Matus

Este “fichaje fantasma” de Esteban Matus en la U ocurrió por la fallida salida en paralelo de Matías Sepúlveda hacia el fútbol de Brasil. Como no hubo visto bueno de los azules para el traspaso del zurdo hacia el Vitoria (estos querían pagar su cláusula en cuotas), se terminó cayendo de paso la llegada del defensor de los itálicos.

En torno a aquello, hace unos meses el presidente de Audax, Gonzalo Cilley, explicaba lo sucedido mencionando que: “La U fue poco clara con Audax con respecto a la situación de Matus. Le hicieron una revisión médica, pidieron que no jugara el fin de semana para que esté disponible para la competencia, en un partido importante contra la UC. No jugó, todo por pedido por la U. Era una buena opción para el jugador y para el club. Hicimos todo lo correcto, pero ellos no”.

Lejos de olvidarse de todo, en Audax Italiano cumplirán con su palabra de interponer una demanda en contra de la U por el perjuicio que significó esta fallida negociación por Matus. De acuerdo a La Tercera, los Tanos presentaron una queja formal al Tribunal Patrimonial de la ANFP y el proceso iniciará el próximo 30 de octubre entre ambos clubes.

Esteban Matus no llegó a la U en uno de los papelones del mercado/ © Photosport

💰 El monto que exige Audax a U de Chile por el “fichaje fantasma”

De acuerdo a lo que detalla La Tercera, desde Audax pretenden que se les pague una cifra de 800 mil dólares que corresponde al monto que habían acordado con U de Chile por el traspaso de Esteban Matus.

Es de esperar que en los tribunales a cargo de esta situación estén presentes los testigos tanto del equipo de La Florida como de la U, por una parte el ex agente de Matus, Fernando Felicevich, y el gerente deportivo del club universitario, Manuel Mayo.