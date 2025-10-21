Universidad Católica y Universidad de Chile darán vida a uno de los partidos más atractivos de la fecha 25 del Campeonato Nacional este domingo cuando se enfrenten en el Claro Arena.

Cruzados y azules se enfrentarán en un duelo clave en la lucha por el Chile 2 para ir a la próxima Copa Libertadores, cupo que se encuentran peleando palmo a palmo. Y si bien la U intentó postergar el compromiso debido a la proximidad con las semifinales de la Copa Sudamericana, finalmente no se modificó la programación.

🤔 ¿Quién será el árbitro del Clásico Universitario?

En las últimas horas la ANFP oficializó al encargado de impartir justicia en el clásico estudiantil. Se trata de Juan Lara, juez de 36 años que fue designado por la Comisión para este trascendental encuentro.

Lara ya ha dirigido en dos partidos a la UC durante esta temporada: en el empate 1-1 ante Palestino y en la goleada por 6-0 sobre Everton.

Por el contrario, esta será la primera vez que arbitre un partido de Universidad de Chile en lo que va de la temporada en el Campeonato Nacional.

📅 ¿Cuándo juegan U Católica vs U de Chile?

Universidad Católica recibirá a Universidad de Chile en el Claro Arena el domingo 26 de agosto desde las 12:30 por la fecha 25 del Campeonato Nacional.

