U Católica goleó, ganó y gustó este domingo en Sausalito al vencer con un categórico 3-0 a Everton, encuentro manchado por los incidentes del final de parte de hinchas del elenco viñamarino pero que no detuvo los festejos de la escuadra estudiantil.

Eso sí, no todo fue abrazos y sonrisas en el plantel que dirige Daniel Garnero, ya que en medio de este buen resultado sobre los Ruleteros también hubo una mala noticia, la primera baja confirmada de cara al clásico entre la UC y U de Chile en la Fecha 25.

😦 La UC pierde a una pieza fundamental para el cruce con la U

El triunfo sobre Everton devolvió a Universidad Católica al segundo lugar de la tabla, manteniendo encendida la lucha por el Chile 2 justamente de cara al Clásico Universitario del próximo domingo 26 de octubre, un duelo directo en la conquista de ese cupo directo para la próxima Copa Libertadores.

Pero, lamentablemente para el cuadro de la precordillera ya perdieron a una pieza estelar en el equipo con miras al pleito con los azules, el del delantero Clemente Montes.

Montes fue amonestado esta jornada ante Everton sobre el final del primer tiempo, llegando a su quinta tarjeta amarilla en la presente temporada, lo que lo deja fuera por suspensión del clásico entre cruzados y la escuadra del Chuncho.

Clemente Montes queda fuera del clásico ante la U por amarillas/ © Photosport

📅 ¿A qué hora y dónde juegan U Católica vs U de Chile?

El partido entre Universidad Católica y la U se disputará este domingo 26 de octubre, desde las 12:30 horas, en el Estadio Claro Arena.

🏟️ Estadio: Claro Arena

📆 Fecha: Domingo 26 de octubre

🕒 Hora: 12:30 horas