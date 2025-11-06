La selección chilena volverá a la cancha este mes de noviembre en la última fecha FIFA de este 2025, instancia en la que el combinado nacional enfrentará a Perú y Rusia en tierras europeas, habiendo ya una nómina para ambos compromisos en la que destaca el nombre de una de las jóvenes figuras que tiene nuestro fútbol hoy por hoy.

Se trata del prometedor Ian Garguez, figura de Palestino en la presente temporada y una de los nombres a seguir en adelante, quien se ganó su citación en La Roja para estos amistosos en medio de un sólido presente que también lo tuvo en el reciente Mundial sub 20 jugado en Chile.

💪 Ian Garguez se ve pegando al salto al exterior en un tiempo más

Debido a su gran momento a nivel personal, el jugador de Palestino habló con Las Ultimas Noticias sobre este presente y cómo se proyecta en su carrera, sorprendiendo para bien con la ambición que manifestó sobre los próximos pasos que pretende dar.

En diálogo con LUN, Garguez confesó que: “Obviamente, todos queremos llegar a Europa. Sé que es difícil, pero uno tiene que trabajar y dar todo lo de uno”.

Aunque el defensor de 20 años ha sido puesto en el radar de Colo Colo, el mismo evitó abordar la posibilidad de llegar a un grande de Chile e incluso se atrevió a mencionar al gigante mundial por el que quiere jugar. “En el Manchester United”, declaró al citado medio, dejando claro el gran sueño que tiene en su joven carrera.

Garguez se ha ganado un lugar indiscutido en Palestino/ © Photosport

📊 Los números de Ian Garguez en Palestino

Garguez ya ha tenido una consolidación en Palestino que le ha permitido tener bastantes minutos a nivel local e incluso en Copa Sudamericana, registrando interesantes números con los árabes.