Manuel Pellegrini era el gran nombre de la ANFP para la Selección Chilena: la llegada del Ingeniero a La Roja buscaba ser el gran golpe de Pablo Milad en el cierre de su mandato que termina en 2026.

No obstante, en las últimas horas se alejó mucho la opción de Pellegrini, por lo que lo más probable es que Milad y compañía tengan que buscar otra opción.

😱 La razón que tiene a Pellegrini lejos de Chile

Según dio a conocer el periodista Pablo Ramos, Manuel Pellegrini está “muy cerca” de renovar con Real Betis, elenco con el que termina contrato a mediados de 2026.

De hecho, Pellegrini le pidió a la Federación de Fútbol de Chile esperarlo hasta 2028, año en que el Ingeniero quiere salir por la puerta ancha del elenco sevillano, en el que ha construido un proyecto con éxitos nacionales e internacionales.

La idea de Manuel Pellegrini es llegar a dirigir a La Roja para la Copa América 2028, lo que no gustó en Quilín, por lo que se detuvieron las conversaciones con él.

📋 Las opciones que le quedan a La Roja como posible DT

Gustavo Álvarez es una de las opciones que están sondeando en la ANFP: ganó dos títulos con U de Chile y uno con Huachipato. Además, su estilo de juego ofensivo se asemeja a los que han tenido más éxito en La Roja recientemente.

Esteban González no puede estar fuera de la lista: el Chino logró un histórico título con Coquimbo Unido, cinco fechas antes del final del Campeonato Nacional, con una forma de juego pragmática, algo que le falta a los equipos chilenos en torneos internacionales.

Nicolás Córdova es otra de las posibilidades, ya que actualmente dirige al equipo de forma interina y dejó buenas sensaciones en el último duelo de las Clasificatorias ante Uruguay, el que Chile mereció ganar. El punto en contra es el bajísimo nivel que mostró La Roja en el Mundial Sub 20, elenco con el que tuvo dos años para trabajar.

📲 Todas las noticias de La Roja las puedes encontrar en nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre.