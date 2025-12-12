Mientras el plantel disfruta de sus últimos días de descanso, en Macul el foco está lejos de apagarse. Con Fernando Ortiz confirmado como entrenador para el 2026, Blanco y Negro entró de lleno en la fase más delicada del verano: la conformación de un nuevo Colo Colo tras una temporada que dejó heridas deportivas y financieras difíciles de esconder. El objetivo es claro —volver a competir arriba—, pero el camino exige decisiones rápidas, quirúrgicas y con margen de error mínimo.

La primera hoja de ruta ya está definida. La defensa aparece como la zona más urgente a reforzar tras las salidas confirmadas de Amor, Vegas, Opazo e Isla, mientras el arco también entra en revisión ante la incertidumbre que rodea a Brayan Cortés. A eso se suma la situación de Salomón Rodríguez, quien busca salir a préstamo, y un mercado que obliga a Daniel Morón a moverse con inteligencia: refuerzos puntuales, nombres libres o préstamos y la presión de llegar al inicio de la pretemporada, el 3 de enero, con la base del plantel ya armada. Sigue la información, minuto a minuto, del conjunto Popular y entérate de todo lo que pasa con Colo Colo hoy.

