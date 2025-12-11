La reestructuración de Colo Colo para la temporada 2026 dejó uno de los golpes más sensibles en Macul: la salida de Emiliano Amor. El defensor argentino fue uno de los cuatro jugadores informados como “cortados” del plantel, junto a Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Óscar Opazo. La noticia, comunicada en la tarde de este miércoles, no tardó en provocar reacciones, especialmente porque Amor decidió expresarse de inmediato.

A través de sus redes sociales, el zaguero publicó un mensaje extenso y profundamente emotivo, dirigido directamente a la gente del Cacique. Su despedida generó alto impacto en la hinchada, no solo por el tono, sino por la claridad con que habló de su experiencia en el club.

⚽ “Dejé muchas cosas de lado”: la emotiva despedida de Emiliano Amor

“Colocolinos y colocolinas hoy que nos toca separar caminos nuevamente, quisiera dedicarles unas palabras”, comenzó escribiendo el defensor. “En estos años he dejado muchas cosas de lado (salud, dinero, etc), pero cuando uno deja todo en la cancha y es leal a lo que siente no tiene ningún arrepentimiento”, expresó, agregando una reflexión que caló hondo en el hincha albo.

El mensaje continuó con un agradecimiento directo: “Solo tengo palabras de agradecimiento por todos estos años que compartimos… Agradecer a toda la gente que trabaja en el club y a mis compañeros por siempre tener la buena onda y mejor predisposición para trabajar día a día”.

Pero fue su dedicación final al pueblo colocolino: “Desde el primer día me trataron a mí y mi familia con mucho cariño, respeto y amor. Los quiero mucho, nos volveremos a ver Pueblo Albo”.

🏆 Un ciclo exitoso que queda en la historia del Cacique

La salida de Amor no es menor si se consideran sus números: 125 partidos, 6 goles y seis títulos obtenidos desde su arribo en 2021. Entre ellos, dos Copa Chile, dos Supercopa y dos campeonatos de Primera División, un registro que lo deja como uno de los defensores más influyentes del último ciclo albo.

El club avanza ahora en su planificación 2026 donde tendrá muchísimos cambios, mientras la despedida del central queda instalada como uno de los momentos más emotivos del cierre de temporada.