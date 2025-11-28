Colo Colo cayó por 3-0 ante Cobresal en El Salvador, dejando muy difíciles sus opciones de ir a la Copa Sudamericana 2026, ya que depende de otros resultados para mantenerse vivo en la lucha.

Uno de los principales apuntados tras el pitazo final fue Emiliano Amor, quien cometió un grave error que propició el primer gol del elenco albinaranja, el que encaminó de alguna forma la pésima presentación del Cacique en el estadio El Cobre.

🗣️ Emiliano Amor y su autocrítica tras su error en el Cobresal vs Colo Colo

“Tengo mucha bronca… Me habría encantado resolverlo de otra forma. Lamentablemente no lo hicimos, me hubiese gustado tirarlo a la mierda y no lo hice. Pero hay que dar la cara, tengo que dar la cara ahora, bancar lo que se venga”, señaló en diálogo con la prensa tras el compromiso.

Además, añadió: “Quise meterle un pase a De Paul, un pase de mierda y se la llevo Munder“.

“Lo bueno es que siempre hay revancha. Entonces, con la esperanza de que el próximo partido podamos meternos en la Copa (Sudamericana). Pero tengo mucha bronca ahora”, sentenció.

😱 Emiliano Amor se está jugando su renovación en Colo Colo

Esta falla llega justo cuando Emiliano Amor está en pleno proceso de renovación con Colo Colo, ya que su contrato expira al final de esta temporada 2025, por lo que este partido no ayuda mucho en sus aspiraciones.

Incluso trascendió en las últimas horas que el defensa estaba dispuesto a bajarse el sueldo con tal de continuar en el Cacique, situación que está analizando Aníbal Mosa y la gerencia deportiva del club.

La historia de Emiliano Amor con Colo Colo ha tenido de altos y bajos: llegó en 2021 y se convirtió rápidamente en un referente del equipo por sus buenas actuaciones y liderazgo positivo. No obstante, una lesión lo tuvo fuera todo el año 2023 y en su vuelta jamás ha podido recuperar su mejor versión. De hecho, se había ido del club a fines de 2024, pero la salida de Maximiliano Falcón provocó que los Albos fueran a buscarlo de nuevo para una renovación.