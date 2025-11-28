Cobresal recibió a Colo Colo por la fecha 29 del Campeonato Nacional con la misión de ganar para asegurar su lugar en la Copa Sudamericana de 2026, el problema, es que el equipo Albo venía con la misma idea, ya que a falta de una jornada por jugar, llegaron igualados en puntaje al duelo que se jugó en el Estadio El Cobre del campamento minero de El Salvador.

Con esta victoria que encaminó César Munder, los Albinaranjas quedaron con la primera opción de cerrar su cupo a Copa Sudamericana y Colo Colo deberá esperar resultados de Palestino y Audax Italiano en esta fecha y jugarse su opción con los itálicos en la siguiente jornada.

⚽ Los goles de Cobresal vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

César Munder abrió la cuenta para los Mineros, tras un grueso error de Emiliano Amor, que claramente puso su continuidad más que en riesgo, el delantero cobresalino aprovechó el pase que intentó dar a De Paul y definió de manera certera, cuando corrían 12 minutos y puso el 1-0. El primer tiempo se acababa y un centro de la izquierda de Fernández le dio la chance a Diego Cohelo en el 44′ para marcar el 2-0 con un cachetazo sin marca en plena área.

El segundo tiempo tendría un tempranero remezón, fue el propio César Munder con un disparo de distancia que dejó totalmente parado a De Paul en el 50′ para dejar el 3 a 0 final.

📊 Estadísticas de Cobresal vs Colo Colo

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 Cobresal 3 0 Descanso : 2 0 Finalizado Colo Colo Cesar Munder 12′

Diego Coelho 44′

Cesar Munder 50′ Cristhofer Mesias 45′

Vicente Fernandez 86′ Sebastian Vegas 81′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Cobresal y Colo Colo?

Cobresal tendrá que confimar su participación en la próxima Copa Sudamericana visitando a Ñublense, el próximo domingo 7 de diciembre, desde las 18:00 horas en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Mientras que el equipo de Fernando Ortiz se jugará sus últimas cartas también el domingo a las 18 horas, pero en el Estadio Monumental de Macul cuando reciban a Audax Italiano.