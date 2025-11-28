Cobresal y Colo Colo abren la fecha 29 del Campeonato Nacional con un partidazo en Diego de Almagro.

Ambos equipos tienen opciones de ir a la Copa Sudamericana 2026 y en este momento están igualados en la tabla de posiciones con 44 puntos, por lo que este duelo se vivirá como una final.

Para Colo Colo clasificar a la Copa Sudamericana sería un gran premio para una temporada nefasta que no estuvo a la altura del centenario de la institución deportiva más grande de Chile.

Cobresal y Colo Colo juegan desde las 18:30 horas en el campamento minero El Salvador. El juez del partido será Juan Lara Luco.

⏱️Cobresal vs Colo Colo, minuto a minuto