Cobresal y Colo Colo juegan este viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador por la fecha 29 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Este duelo es trascendental para ambos elencos en su lucha por conseguir un cupo a la próxima Copa Sudamericana. Actualmente los albos marchan en el séptimo lugar con 44 puntos y se están quedando con el último boleto al certamen continental.

Sin embargo, los mineros se encuentran un puesto más abajo, en el octavo puesto de la tabla de posiciones con las mismas unidades (44), por lo que quien se quede con el triunfo seguirá dependiendo de sí mismo para asegurar copas internacionales el 2026.

⚽ Cobresal vs Colo Colo en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Colo Colo?

Cobresal y Colo Colo se enfrentan este viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador.

📅Fecha: Viernes 28 de noviembre

🕗Horario: 18:30 horas

🏟️Estadio: El Cobre (El Salvador)

📺 ¿Dónde ver en vivo Cobresal vs Colo Colo?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Cobresal vs Colo Colo

Árbitro: Juan Lara

1er asistente: Miguel Rocha

2do asistente: Alan Sandoval

Cuarto árbitro: Franco Jiménez

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Eric Pizarro

🧾 El XI de Cobresal vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Jorge Pinos; José Tiznado, Cristian Toro, Christian Moreno; Aaron Astudillo, Diego Céspedes, Jorge Henríquez, Vicente Fernández; César Yanis, Diego Coelho y César Munder. DT: Gustavo Huerta.

🧾 El XI de Colo Colo vs Cobresal por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

