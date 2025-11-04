La recta final del Campeonato Nacional 2025 tiene a Colo Colo mirando con calculadora en mano. El equipo albo, octavo con 38 puntos, se encuentra fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales, pero aún tiene margen.

Le quedan cuatro partidos y dos de ellos son contra rivales directos: Cobresal y Audax Italiano, equipos que hoy ocupan lugares de Copa Sudamericana. Con una buena racha, el Cacique puede meterse entre los siete primeros y soñar con volver al continente.

La pelea por los cupos está intensa. Palestino (45), Cobresal (44), Audax Italiano (43) y Universidad de Chile (42 con un partido pendiente) cierran la tabla de clubes que vuelven al concierto internacional en 2026. Detrás asoma Colo Colo (38) y más atrás, Huachipato (35), que aún puede influir en la definición si gana la Copa Chile.

⚽️ ¿Qué partidos le quedan a Colo Colo y por qué son claves para clasificar?

El calendario no da respiro.

Fecha 27: Unión Española vs Colo Colo (8 de noviembre)

Unión Española vs Colo Colo (8 de noviembre) Fecha 28: Colo Colo vs U. La Calera (23 de noviembre)

Colo Colo vs U. La Calera (23 de noviembre) Fecha 29: Cobresal vs Colo Colo (30 de noviembre) 🧨 rival directo por Sudamericana

Cobresal vs Colo Colo (30 de noviembre) 🧨 rival directo por Sudamericana Fecha 30: Colo Colo vs Audax Italiano (7 de diciembre) 🧨 rival directo por Sudamericana

Cada punto vale oro, pero vencer a Cobresal y Audax sería un golpe doble: sumar tres y restar a un competidor directo.

📊 ¿Cuántos puntos necesita Colo Colo para meterse en la Copa Sudamericana 2026?

Con los números en la mesa, el Popular necesita al menos tres triunfos y evitar derrotas con sus rivales directos.

Con 12 puntos (50): clasifica seguro y puede incluso escalar hasta el sexto lugar.

clasifica seguro y puede incluso escalar hasta el sexto lugar. Con 10 puntos (48): altísima probabilidad de entrar. Solo uno de estos escenarios debería cumplirse: Que Audax Italiano no sume más de 4 puntos antes de la última fecha. Que Cobresal deje escapar puntos ante Everton, Iquique o Ñublense. Que la U de Chile no supere los 48 puntos en sus cinco duelos pendientes.

altísima probabilidad de entrar. Solo uno de estos escenarios debería cumplirse: Con 9 puntos (47): depende de tropiezos combinados de Audax y Cobresal.

depende de tropiezos combinados de Audax y Cobresal. Con 7 puntos o menos: el Cacique necesitaría un derrumbe colectivo de sus rivales.

En otras palabras, 9 puntos es el piso realista y 10 el boleto casi asegurado.

🧮 ¿Qué combinaciones le sirven a Colo Colo para clasificar a la Sudamericana?

El Cacique tiene tres caminos posibles:

El ideal: ganar a Unión Española, U. La Calera y Audax, y no perder con Cobresal.

→ 10 o más puntos y clasificación casi garantizada. El directo: vencer a Cobresal y Audax, más un triunfo ante cualquiera de los otros dos.

→ 9 a 12 puntos, con opciones reales según tropiezos de rivales. El ajustado: empatar en El Salvador pero vencer a Audax y sumar seis puntos más.

→ 10 puntos que lo dejarían séptimo o incluso sexto, según resultados cruzados.

🧭 ¿Qué puede cambiar con la final de la Copa Chile 2025?

El desenlace copero también puede alterar la tabla internacional.

Si Huachipato gana la Copa Chile, va directo a Libertadores (Chile 4) y no modifica la Sudamericana.

gana la Copa Chile, va directo a y no modifica la Sudamericana. Si Deportes Limache gana, pero desciende, no podrá disputar Libertadores. En ese caso, el cupo se corre al 8º lugar del torneo, lo que reinsertaría a Colo Colo automáticamente en la Sudamericana.

Por eso, el Cacique necesita sumar fuerte y blindar al menos ese 8º puesto, que podría valer un pasaje continental si Limache termina campeón y baja a Primera B.

📅 ¿Qué partidos le convienen a Colo Colo en la lucha por el cupo?

Audax Italiano (43 pts): vs Huachipato (V), Everton (L), Ñublense (L), Colo Colo (V).

Si tropieza antes del Monumental, el Cacique dependerá solo de sí mismo.

vs Huachipato (V), Everton (L), Ñublense (L), Colo Colo (V). Si tropieza antes del Monumental, el Cacique dependerá solo de sí mismo. Cobresal (44 pts): vs Everton (L), Iquique (V), Colo Colo (L), Ñublense (V).

Ganar en El Salvador significaría un “salto doble” en la tabla.

vs Everton (L), Iquique (V), Colo Colo (L), Ñublense (V). Ganar en El Salvador significaría un “salto doble” en la tabla. U de Chile (42 pts + 1 pendiente): vs Everton*, Limache, O’Higgins, Coquimbo y Iquique.

Tiene margen extra, pero cualquier traspié podría abrirle espacio a su clásico rival.

