La recta final del Campeonato Nacional 2025 tiene a Colo Colo mirando con calculadora en mano. El equipo albo, octavo con 38 puntos, se encuentra fuera de la zona de clasificación a torneos internacionales, pero aún tiene margen.
Le quedan cuatro partidos y dos de ellos son contra rivales directos: Cobresal y Audax Italiano, equipos que hoy ocupan lugares de Copa Sudamericana. Con una buena racha, el Cacique puede meterse entre los siete primeros y soñar con volver al continente.
La pelea por los cupos está intensa. Palestino (45), Cobresal (44), Audax Italiano (43) y Universidad de Chile (42 con un partido pendiente) cierran la tabla de clubes que vuelven al concierto internacional en 2026. Detrás asoma Colo Colo (38) y más atrás, Huachipato (35), que aún puede influir en la definición si gana la Copa Chile.
⚽️ ¿Qué partidos le quedan a Colo Colo y por qué son claves para clasificar?
El calendario no da respiro.
- Fecha 27: Unión Española vs Colo Colo (8 de noviembre)
- Fecha 28: Colo Colo vs U. La Calera (23 de noviembre)
- Fecha 29: Cobresal vs Colo Colo (30 de noviembre) 🧨 rival directo por Sudamericana
- Fecha 30: Colo Colo vs Audax Italiano (7 de diciembre) 🧨 rival directo por Sudamericana
Cada punto vale oro, pero vencer a Cobresal y Audax sería un golpe doble: sumar tres y restar a un competidor directo.
📊 ¿Cuántos puntos necesita Colo Colo para meterse en la Copa Sudamericana 2026?
Con los números en la mesa, el Popular necesita al menos tres triunfos y evitar derrotas con sus rivales directos.
- Con 12 puntos (50): clasifica seguro y puede incluso escalar hasta el sexto lugar.
- Con 10 puntos (48): altísima probabilidad de entrar. Solo uno de estos escenarios debería cumplirse:
- Que Audax Italiano no sume más de 4 puntos antes de la última fecha.
- Que Cobresal deje escapar puntos ante Everton, Iquique o Ñublense.
- Que la U de Chile no supere los 48 puntos en sus cinco duelos pendientes.
- Con 9 puntos (47): depende de tropiezos combinados de Audax y Cobresal.
- Con 7 puntos o menos: el Cacique necesitaría un derrumbe colectivo de sus rivales.
En otras palabras, 9 puntos es el piso realista y 10 el boleto casi asegurado.
🧮 ¿Qué combinaciones le sirven a Colo Colo para clasificar a la Sudamericana?
El Cacique tiene tres caminos posibles:
- El ideal: ganar a Unión Española, U. La Calera y Audax, y no perder con Cobresal.
→ 10 o más puntos y clasificación casi garantizada.
- El directo: vencer a Cobresal y Audax, más un triunfo ante cualquiera de los otros dos.
→ 9 a 12 puntos, con opciones reales según tropiezos de rivales.
- El ajustado: empatar en El Salvador pero vencer a Audax y sumar seis puntos más.
→ 10 puntos que lo dejarían séptimo o incluso sexto, según resultados cruzados.
🧭 ¿Qué puede cambiar con la final de la Copa Chile 2025?
El desenlace copero también puede alterar la tabla internacional.
- Si Huachipato gana la Copa Chile, va directo a Libertadores (Chile 4) y no modifica la Sudamericana.
- Si Deportes Limache gana, pero desciende, no podrá disputar Libertadores. En ese caso, el cupo se corre al 8º lugar del torneo, lo que reinsertaría a Colo Colo automáticamente en la Sudamericana.
Por eso, el Cacique necesita sumar fuerte y blindar al menos ese 8º puesto, que podría valer un pasaje continental si Limache termina campeón y baja a Primera B.
📅 ¿Qué partidos le convienen a Colo Colo en la lucha por el cupo?
- Audax Italiano (43 pts): vs Huachipato (V), Everton (L), Ñublense (L), Colo Colo (V).
Si tropieza antes del Monumental, el Cacique dependerá solo de sí mismo.
- Cobresal (44 pts): vs Everton (L), Iquique (V), Colo Colo (L), Ñublense (V).
Ganar en El Salvador significaría un “salto doble” en la tabla.
- U de Chile (42 pts + 1 pendiente): vs Everton*, Limache, O’Higgins, Coquimbo y Iquique.
Tiene margen extra, pero cualquier traspié podría abrirle espacio a su clásico rival.
📣 Sigue la cobertura completa del Campeonato Nacional, el camino de Colo Colo y las posiciones actualizadas en Alairelibre.cl, el sitio líder del fútbol chileno.