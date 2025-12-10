Colo Colo tiene novedades importantes: este miércoles Blanco y Negro confirmó la continuidad de Fernando Ortiz en el elenco albo, pero además determinó la salida de 4 jugadores, en el comienzo de una importante reestructuración de cara al 2026.

Los futbolistas no contaron con el apoyo de la dirigencia para seguir en el estadio Monumental, por lo que en términos prácticos ya están fuera del club, tras una mala temporada 2025.

4️⃣ Los 4 jugadores que se fueron de Colo Colo

Los jugadores que se fueron del club son: Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Óscar Opazo, todos después de haber terminado sus contratos con Colo Colo tras la reciente temporada, tal como lo anunció Aníbal Mosa.

“Llamé a todos personalmente para darles la noticia… les agradecemos por lo que hicieron por Colo Colo“, señaló Mosa.

En el caso de Vegas, ya era conocido su adiós, dado que estaba a préstamos sin opción de compra. Tampoco su nivel entusiasmó al Cacique a buscar una negociación con Rayados de Monterrey para su continuidad.

Lo de Amor es, lamentablemente para él, algo también estaba medio definido. El jugador ya se había ido en 2024, pero lo fueron a buscar por el repentino adiós de Maximiliano Falcón. No obstante, el argentino no tuvo un buen año y volvió a ser desechado por la dirigencia de Blanco y Negro.

📋 Se esperan más salidas en Colo Colo

Además de los mencionados jugadores, se esperan más salidas en Colo Colo, tanto por mal rendimiento como por alguna oferta de sus buenos valores: por el lado positivo destacan Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, los mejores futbolistas de la última temporada, que pueden ser tentados desde el extranjero. Alan Saldivia es otro de los nombres que interesa en el exterior, principalmente de la MLS.

Otra cosa son los jugadores criticados: Salomón Rodríguez y Esteban Pavez lideran ese tópico. Ambos jugadores tienen contrato hasta fines de 2026, pero su continuidad parece insostenible.

También hay que estar atento al caso de Arturo Vidal, quien también tiene vínculo por un año más, pero se ve poco probable que acepte ser banca con Fernando Ortiz, algo que ya ha ocurrido en varios partidos del ciclo del Tano.