Este miércoles Blanco y Negro tuvo una reunión clave: la dirigencia tenía la misión de definir la salida o la continuidad del director técnico Fernando Ortiz en Colo Colo, luego del fracaso de no clasificar a la Copa Sudamericana 2026, el que era su objetivo desde que llegó en la última parte del año.

Pues salió humo blanco: Aníbal Mosa y su directorio tomó la mencionada decisión, la que viene a ser la más importante en la planificación para la temporada 2026.

✊🏻 La decisión de Blanco y Negro sobre Fernando Ortiz en Colo Colo

En información entregada por 24 Horas, Blanco y Negro determinó la permanencia de Fernando Ortiz en Colo Colo, pese al fracaso rumbo a la Sudamericana, por lo que estará en principio, por todo el 2026, aunque en evaluación constante.

Fue por “votación unánime” de la dirigencia alba, según el citado medio, lo que llega a dar cuenta de que hay una fuerte aprobación al trabajo del estratega.

Obviamente, Ortiz parte con cuestionamientos de parte de la hinchada, por los resultados y el juego en partidos importantes, como ante U de Chile, Coquimbo Unido, Cobresal y Audax Italiano.

😱 El factor Arturo Vidal complica a Ortiz en Colo Colo

Un tema con el que deberá lidiar Fernando Ortiz es la relación con Arturo Vidal: el King tiene contrato hasta fines de 2026 en Colo Colo y no está contento con la suplencia que tiene en el equipo del DT argentino.

De hecho, tras el último duelo con Audax Italiano, Vidal salió a criticar públicamente al estratega por no alinearlo como titular, asegurando que “Y así nos fue (por su ausencia). Si hubiese sido diferente la cosa (se refiere a jugar más) en la última parte del torneo, hubiese sido todo distinto“, añadiendo que “me duele no no haber podido empezar del principio, hoy día que te estaba muy bien físicamente, en la semana se había dado todo”.

Ortiz no se ha intimidado hasta el momento para tomar decisiones fuertes, por lo que se ve difícil que ambos convivan en el mismo camarín del Monumental, pese a tener ambos contrato vigente.