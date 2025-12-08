Arturo Vidal salió a disparar contra todos tras la no clasificación de Colo Colo a la Copa Sudamericana, un nuevo fracaso del conjunto albo en este tortuoso año del Centenario en 2025, en el que no pudo cumplir sus objetivos en el Campeonato Nacional, Copa Chile, Supercopa y Copa Libertadores.

Vidal asumió su responsabilidad, pero no “cayó solo”. Además, contestó la pregunta que muchos hinchas se hacen en este momento: ¿sigue o no en el Cacique?

🗣️ Las polémicas declaraciones de Arturo Vidal en Colo Colo

Lo primero es que Arturo Vidal lamentó quedar fuera de la Copa Sudamericana: “Este año esperamos muchas cosas y no se logró nada, así que muy triste nomás y con mucha vergüenza… Es uno de los peores años que que he tenido, y claramente también uno va avanzando, y me hubiese gustado que este año hubiese sido perfecto, haber peleado más la Libertadores, quedamos fuera de todo, no salimos campeones, no clasificamos más cosas. ¿Qué más mal puede estar uno después de todo esto?

Luego fue autocrítico y empezó a lanzar dardos: “Soy uno de los más importantes del equipo y creo que no no estuve a la altura, pero hay mucha gente también, no solo futbolista, gente que trató de tirar atrás el carro y así nos fue…”.

Después el King cargó contra la dirigencia a la hora de hablar sobre su continuidad: “(Su contrato) se renovó solo automáticamente, es un derecho que tengo, pero el presidente (Aníbal Mosa) lo dijo. Yo muchas veces hablé con él antes de llegar a este punto y él no aceptó, así que nada, vamos a seguir luchando nomás y vamos a ver qué qué viene ahora de aquí en adelant3e”.

“Tengo contrato, no sé quién va a seguir a cargo, aquí no se sabe nada, de verdad que estamos todos los jugadores, el equipo está siempre en el aire, nadie se hace responsable, solo los jugadores grandes. No voy a dar nombre porque no me gusta hacerlo, pero cada uno tiene que ponerse los zapatos nomás y hacerse responsable. Yo me hago responsable porque, como digo, soy el jugador más importante, el que tiene mayor peso acá en el equipo y me hago responsable. Si la gente me quiere criticar, está muy bien, pero nada, vamos a seguir luchando nomás, lo que venga, pero sí pasaron muchas cosas que no me hago cargo yo… Lo que pasó con Almirón fue todo mal hecho, todo mal hecho, de ahí se pudrió todo”, continuó.

😱 Fernando Ortiz tampoco se salvó de la “metralleta” de Arturo Vidal en Colo Colo

Arturo Vidal también criticó la decisión de Fernando Ortiz de dejarlo en la banca: “Y así nos fue (por su ausencia). Si hubiese sido diferente la cosa (se refiere a jugar más) en la última parte, hubiese sido todo distinto, pero bueno. No voy a seguir hablando, solo sé que mañana nos juntamos acá y veremos qué viene en los próximos años”.

“Me duele no no haber podido empezar del principio, hoy día que te estaba muy bien físicamente, en la semana se había dado todo y llegar al partido y no jugar, eso duele mucho y quedar eliminados así también, de local, con este público maravilloso, con el espectáculo que había hoy día, duele mucho”, añadió.

También aseguró que intentaron dañar su imagen en Colo Colo: “Van a echar la culpa a todos. Cuando se perdía era culpa mía, cuando se ganaba no era culpa mía, cuando pasaban cosas era culpa mía. ¿Cuántas cosas le dijeron de mí?, tiraron mi sueldo, que todos saben que no es así, pero lo tiran con una maldad, porque todos saben que el sueldo mío no es ese (114 millones de pesos). Y ninguno lo ha dicho, hasta acá tampoco y de acá lo filtraron. Así que eso molesta y a la gente le molesta cuando las cosas no salen, que un jugador gane tanta plata”.