El ambiente en el Estadio Monumental se mantiene tenso tras el último capítulo que vivió Arturo Vidal con el cuerpo técnico de Colo Colo que encabeza Fernando Ortiz y que tuvo la confirmación de que arrancará la temporada 2026 al mando del Cacique, a pesar de no haber cumplido el requisito de clasificar a algún torneo continental.

Con un 2025 que todavía no termina y sigue siendo complicado para el club albo. Las señales de cambio por ir a jugar Copa Libertadores a Argentina, sumada a la confusa posibilidad de que el volante participe en la Kings League como capitán de un equipo representativo de Chile, han encendido las alarmas sobre su permanencia en el primer equipo profesional.

🗳️ La elección de Arturo Vidal que sacude al Monumental

El nombre de Arturo Vidal siempre es tendencia, más allá de lo que dice fuera o dentro de la cancha, pero en el final de la temporada y con las manos vacias sin; Campeonato Nacional, Copa Chile ni puestos de Copa Internacionales. Obviamente que el King como parte del plantel más caro de la historia del Fútbol Chileno, hace noticia por su situación contractual en Colo Colo y por cómo su futuro futbolístico parece reflejar incertidumbre en Macul.

⚽️ Arturo Vidal asegura su presencia en Colo Colo en 2026… por contrato

Arturo Vidal confirmó ante sus seguidores que cumplirá su contrato con Colo Colo y seguirá ligado al club en 2026, dejando claro que su vínculo legal lo respalda para la próxima temporada. “Sigo un año más, tengo contrato, así que feliz… ahora estoy pensando en descansar y volver con todo el 3 de enero”, señaló el mediocampista desde su Instagram Live.

Estas declaraciones surtieron efecto en medio de los rumores que colocaban al volante lejos del Monumental, especialmente ante el interés de clubes de Argentina que lo verían disputar torneos internacionales el próximo año. Además, Vidal mandó un mensaje a quienes cuestionaron su relación con el entrenador Fernando Ortiz, ratificado por Blanco y Negro como técnico para el 2026, asegurando que todo está bien con sus compañeros y la institución.

🏆 Arturo Vidal: su influencia de la Kings League y los rumores de salida

La participación de Arturo Vidal como figura destacada y capitán de Chile en la Kings League World Cup Nations generó malestar dentro de Colo Colo por coincidencias de fechas con la pretemporada oficial del club. Esto provocó roces internos y puso en duda su presencia plena en el equipo profesional.

Aunque su contrato lo mantiene en la institución, existen señales encontradas entre la directiva, el cuerpo técnico y el mismo jugador, lo que alimenta especulaciones sobre un posible cambio de rumbo antes de que se enciendan los motores para la temporada 2026.