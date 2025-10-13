El regreso de Arturo Vidal a Colo Colo ha estado lleno de emociones, pero también de controversias. Esta vez, el foco está puesto en su posible participación en la Kings World Cup Nations, un torneo más lúdico que competitivo, que genera dudas dentro del club.

El presidente albo, Aníbal Mosa, habló claro sobre esta situación y dejó en evidencia la postura del club frente al compromiso del “King”.

🤔 ¿Puede Arturo Vidal jugar en la Kings League si tiene contrato con Colo Colo?

No.

Según confirmó Aníbal Mosa en conversación con Radio Cooperativa, Arturo Vidal no puede compatibilizar ambas actividades si éstas interfieren con sus responsabilidades en Colo Colo. “Me enteré ayer cuando salió la noticia, no lo he conversado con él, no tengo la confirmación de cómo funciona. Arturo Vidal tiene un contrato con Colo Colo, su foco tiene que ser Colo Colo”, comentó el dirigente.

Mosa fue enfático al señalar que si la participación del mediocampista en la Kings League interfiere con la pretemporada o con cualquier actividad del club, “va a tener que dejarlo a un lado. No son compatibles ambas cosas”, dijo.

⚪ Colo Colo y la exigencia de compromiso total

En el Monumental no están para juegos. El regreso de Arturo Vidal fue una apuesta fuerte y la dirigencia espera plena dedicación del jugador. Ya han existido situaciones previas donde su rol mediático ha estado en cuestionamiento, por lo que esta posible participación en un torneo ajeno a la competencia profesional genera preocupación.

No es la primera vez que los clubes grandes del continente imponen límites a este tipo de actividades paralelas, y Mosa no dejó espacio a la duda: en Colo Colo, primero está Colo Colo. Como cuando quizo partir a jugar el Mundial de Clubes con un equipo mexicano.

📆 ¿Qué viene ahora para Vidal y su futuro inmediato?

Por ahora, Arturo Vidal sigue entrenando con normalidad en el Cacique y no hay confirmación oficial sobre su presencia en el evento que impulsa Gerard Piqué. Sin embargo, las palabras del presidente Mosa dejan claro que cualquier decisión que no esté alineada con los intereses de Colo Colo será revisada.

Se espera una conversación directa entre jugador y dirigencia en los próximos días.