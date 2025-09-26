Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa tras la goleada de Colo Colo por 4-0 ante Iquique en el estadio Monumental: el DT de los Albos valoró lo hecho por el equipo y se refirió, particularmente, a Arturo Vidal.

Ortiz fue consultado por el King y el estratega explicó en parte el plan para Vidal en su escuadra, luego de un gran partido del jugador ante los Dragones Celestes.

💪🏻 Fernando Ortiz y el gran aporte de Arturo Vidal en su Colo Colo

Fernando Ortiz señaló en el estadio Monumental: “Con respecto a Arturo, es una posición que conoce, es una posición que en este caso con el rival de turno sabíamos que necesitábamos una distribución de juego importante y una circulación y él te la podía dar”.

“La charla que yo tuve con él queda entre nosotros, pero él sabe realmente lo que yo quiero y pretendo para el equipo. Se encontró con un gol, que bueno, eso es algo bueno que él insiste y sabemos lo que le da Arturo al equipo como todos sus compañeros”, añadió.

🤩 Fernando Ortiz elogió al plantel de Colo Colo tras golear a Iquique

Además, valoró lo hecho por sus jugadores en el triunfo contundente contra Iquique: “Ganamos un partido importante, más allá de que el rival quizás ocupara una posición diferente en la tabla de posición, nosotros respetábamos al rival como tal cual es y ganamos un partido, que lo disfruten el fin de semana y el martes hay que volver a trabajar, volver a insistir y crear una mística donde se acostumbre a ganar el equipo”.

“Se lo dije a los muchachos en el vestuario: Yo estoy en frente del plantel, son y serán los protagonistas de este deporte, siempre lo digo y lo sostengo, ellos son y serán los protagonistas de este deporte, felicitarlos en ese sentido”, añadió.

😎 Fernando Ortiz no teme del puntero Coquimbo

Además, y pese a que falta cerca de un mes (19 de octubre) para el duelo ante Coquimbo, Fernando Ortiz ya palpitó ese duelo.

“Nuestro próximo rival es el puntero, es el principal objetivo que tenemos hoy por delante, no puedo pensar más allá de lo que nos sea tratar de ganarle al puntero. Tienen unos días de descanso, el martes ya con la idea de cómo le vamos a ir a ganar de visitante al puntero”, sentenció.

