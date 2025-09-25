Colo Colo se pondrá al día en el Campeonato Nacional 2025 cuando este viernes reciba a Deportes Iquique en un partido pendiente, escenario en el que los albos esperan sumar tres puntos que los hagan acercarse a la zona de clasificación a copas internacionales.

Por ello, esta semana ha sido de trabajo bastante intenso en el Estadio Monumental para hacerle frente a los Dragones Celestes, preparación que ha tenido como protagonistas al director técnico Fernando Ortiz y el experimentado Arturo Vidal.

🙏 Vidal se va volviendo indispensable para Ortiz en Colo Colo

Si bien es cierto que en su debut como DT de Colo Colo, Ortiz dejó en la banca a Vidal por la Supercopa 2025, tras aquel traspié el capitán y referente albo se ha ido ganando el respaldo y confianza del estratega argentino.

Y es que en información del periodista Edson Figueroa para Dale Albo AM, Vidal ha sido destacado por Ortiz por la actitud que ha mostrado en los trabajos en Pedrero, quedando por sobre la media del resto de sus compañeros.

“El otro día me decían que el técnico había destacado mucho la actitud de entrenamiento de Arturo. Eso me lo mencionaron, que le llamaba la atención”, remarcó el comunicador en el citado medio.

Vidal va recuperando terreno como estelar en Colo Colo/ © Photosport

⬆️ Vidal asoma como titular para enfrentar a Deportes Iquique

Bajo este contexto, lo más seguro es que Arturo Vidal recupere la titularidad para este partido pendiente entre Colo Colo e Iquique que se llevará a cabo en el Estadio Monumental.

La baja de Esteban Pavez por acumulación de amarillas le abrió la puerta de entrada al Rey al XI titular del Cacique, mediocampo en el que estaría acompañado por Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Iquique?

El duelo de Colo Colo vs Iquique se llevará a cabo este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Monumental.

Streaming: HBO Max

Fecha: Viernes 26 de septiembre

Hora: 19:00 horas

Estadio: Monumental

TV: TNT Sports

🔗 Para saber más de Colo Colo ingresa a Al Aire Libre.