En Colo Colo no hay tiempo para lamentos. Tras la dura derrota en la Supercopa frente a Universidad de Chile, Fernando Ortiz ya piensa en su segundo partido oficial al mando del Cacique, cuando este viernes reciba a Deportes Iquique en el Estadio Monumental.

El encuentro corresponde a la fecha 23 de la Liga de Primera 2025 y será el último antes del largo receso por el Mundial Sub 20 que se jugará en Chile, por lo que el Tano busca dejar una buena impresión en su primer partido en el Monumental.

⚽ La formación que prepara Colo Colo

El esquema será un 4-2-3-1, similar al que usó ante la U, con el regreso de Arturo Vidal en la titularidad como volante central. El King trabajó junto a Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez, quienes compiten por un puesto en el mediocampo.

Otra incógnita está en la banda derecha del ataque, donde Leandro Hernández disputa la titularidad con Marcos Bolados. En defensa, Emiliano Amor volvería a la zaga en reemplazo del suspendido Sebastián Vegas.

🔥 Dos dudas que marcan el once albo

En ofensiva, la gran ausencia es Javier Correa, aún fuera por lesión. En su lugar, Ortiz se inclinaría por el uruguayo Salomón Rodríguez, pese a la resistencia de la hinchada. Lucas Cepeda y Claudio Aquino completarían la línea de creación.

Así, la formación tentativa de Colo Colo sería: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro (Víctor Felipe Méndez); Leandro Hernández (Marcos Bolados), Claudio Aquino, Lucas Cepeda; Salomón Rodríguez.

El duelo ante Iquique se jugará este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.