La irregular temporada de Colo Colo ha generado grandes cuestionamientos contra sus jugadores. Uno de ellos es Salomón Rodríguez, quien llegó como flamante refuerzo a principios de año con la esperanza de ser el encargado de comandar el ataque del equipo.

Sin embargo, el delantero uruguayo ha estado al debe en lo futbolístico y solo ha logrado anotar dos goles, por lo que ha sido blanco de críticas por parte de los hinchas. Por ello, mucho se ha especulado sobre su futuro, debido a la cláusula que hay en su contrato y que provocaría que el Cacique compre la totalidad de su pase de forma automática.

⚽ Salomón Rodríguez podría extender su vínculo con Colo Colo

Si bien se especuló que al atacante charrúa solo le restaban dos partidos para que Colo Colo ejerciera de forma automática la opción de compra del 50% restante del pase, esto fue desmentido en las últimas horas.

Según informó Radio ADN, desde el entorno del jugador confirmaron que existe una cláusula que obliga a Blanco y Negro a adquirir la totalidad de la carta de Rodríguez si se cumple cierto minutaje. Y si bien no revelaron la cifra exacta, aseguraron que para ello restan más de dos partidos.

🤔 ¿Cuánto pagó Colo Colo por Salomón Rodríguez?

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, reveló hace algunos mess que Colo Colo pagó 1,2 millones de dólares por el 50% de Salomón Rodríguez y que, de cumplir ciertos requisitos, el club debería desembolsar el mismo monto para adquirir la totalidad del pase del jugador.

Sin embargo, el uruguayo tiene contrato con el Cacique hasta 2027, por lo que seguirá ligado al club salvo que parta a otra institución en los próximos mercados.

