En Colo Colo lamentan desde hace unos días la lesión que aqueja a su delantero Javier Correa y que muy posiblemente lo descarte del duelo que tendrán los albos ante Deportes Iquique en la Fecha 23 del Campeonato Nacional, escenario que obliga al DT Fernando Ortiz a buscar respuestas para poder cubrir la baja del goleador argentino.

Durante esta jornada de domingo se instaló la posibilidad de que el lugar de Correa en el equipo titular de Colo Colo ante los Dragones Celestes sea ocupado por el cuestionado Salomón Rodríguez, movida que de paso le presenta una gran inquietud al club Popular.

⚽ La cláusula de Salomón Rodríguez que pone en jaque a Colo Colo

Salomón Rodríguez llegó este 2025 a Colo Colo proveniente de Godoy Cruz, pagando 1.2 millones de dólares por la mitad del pase del centrodelantero de 25 años, quien se perfilaba como una interesante carta de gol para el Popular.

Sin embargo, el rendimiento de Rodríguez a lo largo de la temporada ha estado lejísimos de cumplir con las expectativas en Pedrero, y recientemente se dio a conocer que pese a su mal pasar puede generarle un costo extra a Colo Colo debido a su inminente titularidad para suplir al lesionado Correa.

Esto, porque Rodríguez está a solo dos partidos de jugar para cumplir con una cláusula que obliga al Cacique a pagar la mitad restante de su pase a Godoy Cruz, un gasto económico que no estaba contemplado en Macul y que le presenta este dilema en una etapa decisiva de la temporada. Por ahora, el de San Gregorio de Polanco se perfila como titular ante Iquique y solo dependerá de la evolución de Correa o las evaluaciones del Tano Ortiz para que siga apareciendo en el XI inicial con miras a los futuros partidos del calendario albo.

Salomón Rodríguez será titular ante Iquique/ © Photosport

📊 Los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo

Minutos jugados: 1.036′

Partidos jugados: 23

Goles: 2

Partidos como titular: 11

📆 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Iquique?

Colo Colo regresará a las canchas este viernes 26 de septiembre, cuando se enfrente con Deportes Iquique en el Monumental.

Hora: 19:00

Rival: Deportes Iquique

Estadio: Monumental

Fecha: Viernes 26 de septiembre

