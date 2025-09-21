Colo Colo prepara su regreso a la acción para este mismo viernes 26 de septiembre cuando enfrente a Deportes Iquique en duelo válido por la Fecha 23 del Campeonato Nacional, encuentro en el que los albos lamentan algunas bajas que obligan a idear fórmulas al DT argentino Fernando Ortiz.

Una de las ausencias más dolorosas para Ortiz y su cuerpo técnico de cara al cruce con los iquiqueños es la de Javier Correa, quien no se encuentra 100% recuperado del desgarro que lo afectó en el duelo ante U de Chile por la Supercopa. Por ello, el estratega trasandino prepara una sorpresiva movida para cubrir la baja de su 9 titular.

😳 De estar prácticamente cortado en Colo Colo a tener una oportunidad de oro

No son muchas las variantes ofensivas que dispone el Tano Ortiz para reemplazar a Javier Correa, por lo que en las últimas horas ha trascendido de la inesperada movida de técnico de Colo Colo para utilizar ante Iquique.

Según consignó El Mercurio, Ortiz recurriría a Salomón Rodríguez como el centrodelantero titular para hacerle frente a los Dragones Celestes, uno de los nombres más cuestionados de esta temporada 2025 en Pedrero.

Rodríguez ya había tenido que ser utilizado por el cuerpo técnico de los albos en la señalada Supercopa donde se lesionó Correa, pero ahora se encuentra con una oportunidad de oro para acallar las críticas por su pobre rendimiento desde que aterrizó en el Estadio Monumental.

Salomón Rodríguez tendrá una nueva oportunidad/ © Photosport

📊 Los pobres números de Salomón Rodríguez en Colo Colo

La campaña de Salomón Rodríguez en Colo Colo ha estado bien lejos de llenar las expectativas por lo que se pagó su fichaje, uno de los valores más altos en el mercado de fichajes que hizo el Popular a inicios de este año.

Partidos jugados: 23

Goles: 2

Partidos como titular: 11

Minutos jugados: 1.036′

📆 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Iquique?

Colo Colo regresará a las canchas este viernes 26 de septiembre, cuando se enfrente con Deportes Iquique en el Monumental.

Rival: Deportes Iquique

Estadio: Monumental

Fecha: Viernes 26 de septiembre

Hora: 19:00

