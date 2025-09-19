Javier Correa tiene en problemas a Colo Colo: tiene un desgarro en el aductor izquierdo y no se ve muy prometedora su recuperación, por lo que puede estar más de lo esperado fuera de las canchas.

El argentino es la gran carta en la posición de centrodelantero, ya que la única opción que se ha probado en su reemplazo es el uruguayo Salomón Rodríguez, quien no ha estado a la altura de las circunstancias.

😱 Javier Correa preocupa en Colo Colo

Según informó el periodista Nicolás Ramírez de ESPN, se ve difícil que llegue al partido de la próxima semana ante Deportes Iquique en el estadio Monumental.

La lesión sufrida en la Supercopa ante U de Chile es seria y tampoco parece buena idea apurarlo, ya que ha vivido una seguidilla de problemas musculares en las últimas semanas.

👉 El posible reemplazante de Javier Correa

Justamente el posible reemplazante de Javier Correa es Salomón Rodríguez, quien pese a tener solo dos goles en Copa Chile en esta temporada, sigue siendo el sustituto natural por la posición que ocupa de “9”.

Además, el precio que pagaron por él (más de 1 millón de dólares por la mitad del pase) provoca que todos los técnicos busquen darle oportunidades constantemente en busca de que explore su potencial.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Deportes Iquique?

Colo Colo juega ante Deportes Iquique el próximo viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el estadio Monumental.

📅 Fecha: Viernes 26 de septiembre

⏱️ Hora: 19:00 horas.

🏟️ Estadio: Monumental

