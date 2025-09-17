Pese a que aún falta para que termine la temporada, Colo Colo ya piensa en el 2026 y tiene definidos a sus dos primeros refuerzos, con la idea de mejorar su rendimiento a nivel local y si es que clasifica a una copa internacional.

Los Albos han tenido un año paupérrimo en el Centenario, por lo que necesitan urgente mejorar su plantel y, dependiendo de los resultados, su cuerpo técnico.

Los dos primeros refuerzos de Colo Colo para 2026

Los dos primeros refuerzos de Colo Colo para 2026 aún no tienen nombre y apellido, pero sí están definidas sus posiciones: lateral derecho e izquierdo.

Los rendimientos de Mauricio Isla y Óscar Opazo por derecha, así como de Erick Wiemberg por la izquierda no tienen contentos al club, por lo que serían los primeros puestos a buscar, según informó el periodista Cristian Alvarado en Radio ADN.

Está en duda la continuidad del DT Fernando Ortiz en el Colo Colo 2026

Es increíble, pero cierto: el DT Fernando Ortiz recién llegó a Colo Colo, pero ya está en duda su permanencia para 2026.

El estratega firmó una cláusula en la que está obligado a clasificar, al menos, a la Copa Sudamericana para 2026. De lo contrario no seguirá en los Albos.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

La oportunidad para saber si Arturo Vidal vuelve a ser suplente en Colo Colo o vuelve a la titularidad será el viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas, cuando el Cacique reciba a Deportes Iquique en el estadio Monumental.

📅 Fecha: Viernes 26 de septiembre

⏱️ Hora: 19:00 horas.

🏟️ Estadio: Monumental

📺 TV: TNT Sports

📲 Streaming: HBO Max

