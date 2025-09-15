Colo Colo vive días agitados tras el golpe de la Supercopa frente a la U de Chile. El debut de Fernando Ortiz no fue el esperado y dejó más dudas que certezas en el Monumental, justo cuando el equipo debía mostrar solidez en un título oficial. Pero lejos de quedarse en la derrota, el Cacique ya trabaja contra reloj: el receso por el Mundial Sub 20 le abre una ventana inesperada para recomponer piezas, ajustar la idea del “Tano” y, en silencio, programar amistosos que sorprenden por su lugar y su objetivo.

🔥 ¿Qué pasó con Colo Colo tras la Supercopa?

La derrota ante Universidad de Chile en Santa Laura dejó heridas abiertas en el plantel albo y en el debutante Fernando Ortiz, que partió con un traspié en su estreno oficial. El “Tano” asumió que necesita tiempo para imponer su idea y ordenar un fondo futbolístico que quedó expuesto frente al archirrival. Ese tiempo lo entrega el receso obligado por el Mundial Sub 20, que frenará la competencia doméstica por tres semanas.

📅 ¿Qué partidos jugará Colo Colo en el receso?

Según pudo averiguar DaleAlbo y confirmado por fuentes cercanas al club, Colo Colo ya busca ritmo competitivo en medio del parón con dos amistosos programados en el sur del país:

🔜 Temuco (1 o 2 de octubre).

🔜 Puerto Montt (8 de octubre).

Aunque los rivales no están definidos, la opción más concreta es enfrentarse a equipos locales, lo que permite mantener la intensidad y darle minutos a jugadores que necesitan rodaje.

⏱️ ¿Cuánto tiempo estará Colo Colo sin competencia oficial?

El calendario marca un parón largo: tras enfrentar a Deportes Iquique el 26 de septiembre por la fecha 23, el Cacique recién volverá al torneo el 19 de octubre contra Coquimbo Unido, en el Francisco Sánchez Rumoroso.

El Mundial Sub 20, que se disputa en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre, obliga a este receso y altera toda la programación de Primera División.

👀 ¿Habrá juveniles de Colo Colo en el Mundial Sub 20?

Sí. El club espera tener protagonismo en la Roja juvenil:

Nicolás Suárez aparece como fijo en la nómina

Gabriel Maureira busca consolidarse

Francisco Marchant, que se sumó hace semanas, pelea un cupo en la cita planetaria

🏟️ Lo que viene para el Cacique

Ortiz tendrá casi un mes para ajustar piezas, ordenar su mediocampo y afinar la defensa que sufrió en la Supercopa. Entre entrenamientos y amistosos, el objetivo es que Colo Colo llegue con otra cara al reinicio del torneo, donde se mide ante Coquimbo Unido en un partido que ya asoma clave en la lucha por la parte alta de la tabla.